REDAXO היא מערכת ניהול תוכן (CMS) מבוססת קוד פתוח ב-PHP, שנבנתה מאז 2004 ומעניקה למפתחים שליטה מלאה על פלט האתר. בניגוד למערכות CMS דוגמטיות שאוכפות מבנה HTML קבוע, REDAXO מאפשרת לכם ליצור מודולים מותאמים אישית המגדירים בדיוק כיצד התוכן מוזן ומעובד — מדפי נחיתה מינימליים ועד פורטלים גדולים רב-לשוניים.

אירוח עצמי של REDAXO ב-VPS שלכם פירושו שאתם הבעלים של התוכן, הנתונים וההתאמות האישיות שלכם ללא עמלות פלטפורמה או הגבלות ספק. תבנית זו משלבת את REDAXO עם MariaDB 10.11 ומתקינה אוטומטית את ה-CMS בהפעלה הראשונה, כך שתוכלו להתחבר לפאנל הניהול ולהתחיל לבנות מיד.