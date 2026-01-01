פרסו REDAXO בלחיצה אחת.
מערכת PHP CMS גמישה בקוד פתוח, המעניקה למפתחים שליטה מלאה על קוד הפלט של האתר, עבור אתרים פשוטים ופורטלים מורכבים כאחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם REDAXO
REDAXO היא מערכת ניהול תוכן (CMS) מבוססת קוד פתוח ב-PHP, שנבנתה מאז 2004 ומעניקה למפתחים שליטה מלאה על פלט האתר. בניגוד למערכות CMS דוגמטיות שאוכפות מבנה HTML קבוע, REDAXO מאפשרת לכם ליצור מודולים מותאמים אישית המגדירים בדיוק כיצד התוכן מוזן ומעובד — מדפי נחיתה מינימליים ועד פורטלים גדולים רב-לשוניים.
אירוח עצמי של REDAXO ב-VPS שלכם פירושו שאתם הבעלים של התוכן, הנתונים וההתאמות האישיות שלכם ללא עמלות פלטפורמה או הגבלות ספק. תבנית זו משלבת את REDAXO עם MariaDB 10.11 ומתקינה אוטומטית את ה-CMS בהפעלה הראשונה, כך שתוכלו להתחבר לפאנל הניהול ולהתחיל לבנות מיד.
פיצ'רים עיקריים של REDAXO
מודולי תוכן מותאמים אישית
בנו מודולי תוכן לשימוש חוזר השולטים באופן מדויק באופן שבו עורכים מזינים נתונים וכיצד נתונים אלה מוצגים ב-HTML — ללא תלות ב-framework.
שליטה מלאה על הפלט
REDAXO אינה מטילה מגבלות מבניות על הסימון שלכם, ומאפשרת למפתחים לייצר קוד HTML נקי וסמנטי המותאם לכל פרויקט.
תמיכה בריבוי שפות
נהלו תוכן במספר שפות עם תמיכה מובנית ב-clang, מה שהופך את REDAXO למתאים באופן טבעי לאתרים בינלאומיים ואזוריים.
מערכת אקולוגית של תוספים
הרחיבו את REDAXO באמצעות אקוסיסטם עשיר של תוספים קהילתיים המכסים ניהול מדיה, SEO, טפסים, אימות, ועוד.
מערכת תבניות גמישה
הגדרת תבניות עמודים ופריסות לשימוש חוזר ב-PHP, המעניקה למפתחי פרונט-אנד את החופש לבנות פרויקטים כראות עיניהם.
למה להריץ את REDAXO על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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