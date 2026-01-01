Transmute הוא ממיר קבצים ממוקד פרטיות שממיר מסמכים, תמונות, אודיו ווידאו בין פורמטים באמצעות ממשק אינטרנט נקי. קבצים מעובדים על ידי מופע באירוח עצמי משלכם במקום שירות ענן אנונימי, כך שחומר רגיש לעולם אינו עוזב תשתית שבשליטתכם ואין מגבלות העלאה, סימני מים או עמלות לפי המרה.

אירוח עצמי של Transmute על גבי שרת VPS מעניק לצוותים כלי המרה פרטי וזמין תמיד, הנגיש מכל דפדפן. זוהי חלופה מעשית לממירים מקוונים הנתמכים בפרסומות שאוספים נתונים, מה שהופך אותו למתאים במיוחד לארגונים עם דרישות טיפול קפדניות בנתונים או לכל מי שפשוט רוצה המרת פורמטים מבלי למסור קבצים לצד שלישי.