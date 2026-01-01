התקינו Transmute בלחיצה אחת.
ממיר קבצים ששם את הפרטיות בראש, המבצע המרה של מסמכים, תמונות, קבצי שמע וסרטונים מבלי להעלות אותם לשרתי צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור Transmute
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Transmute
Transmute הוא ממיר קבצים ממוקד פרטיות שממיר מסמכים, תמונות, אודיו ווידאו בין פורמטים באמצעות ממשק אינטרנט נקי. קבצים מעובדים על ידי מופע באירוח עצמי משלכם במקום שירות ענן אנונימי, כך שחומר רגיש לעולם אינו עוזב תשתית שבשליטתכם ואין מגבלות העלאה, סימני מים או עמלות לפי המרה.
אירוח עצמי של Transmute על גבי שרת VPS מעניק לצוותים כלי המרה פרטי וזמין תמיד, הנגיש מכל דפדפן. זוהי חלופה מעשית לממירים מקוונים הנתמכים בפרסומות שאוספים נתונים, מה שהופך אותו למתאים במיוחד לארגונים עם דרישות טיפול קפדניות בנתונים או לכל מי שפשוט רוצה המרת פורמטים מבלי למסור קבצים לצד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Transmute
המרה ששמה פרטיות בראש
קבצים מעובדים באופן מלא במופע עצמאי משלכם, כך שמסמכים רגישים ומדיה לעולם אינם מגיעים לשרת צד שלישי.
תמיכה רב-פורמטית
המירו בין פורמטים של מסמכים, תמונות, אודיו ווידאו מממשק יחיד, ללא צורך בהתקנת תוכנת דסקטופ.
אין הגבלות העלאה
אירוח עצמי מסיר את מגבלות גודל הקבצים וסימני המים המוטלים על ידי שירותי המרה מקוונים בחינם.
ממשק מבוסס דפדפן
גררו, שחררו והמירו מכל דפדפן עם ממשק פשוט שאינו דורש חשבון כדי להתחיל.
בעלות מלאה על הנתונים
הפעילו את השירות ב-VPS שלכם כדי לשמור על שליטה מלאה על מקום אחסון הקבצים ועל משך שמירתם.
למה להריץ את Transmute על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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