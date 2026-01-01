OMERO היא פלטפורמת ניהול נתונים של Open Microscopy Environment שנבנתה עבור מעבדות מחקר שעובדות עם נתוני ביו-דימות רב-ממדיים. היא מייבאת תמונות מיקרוסקופיה מלמעלה מ-150 פורמטים קנייניים של קבצים באמצעות Bio-Formats, שומרת אותן במאגר נתונים שניתן לשלוף ממנו מידע, ומגישה אותן דרך מציג אינטרנטי שמטפל בערוצים, צילומי זמן (time-lapse) וערימות Z (Z-stacks) ללא צורך בתוכנה קניינית.

אירוח עצמי של OMERO על גבי ה-VPS שלכם מעניק לקבוצות מעבדה שליטה מלאה על נתוני תמונה גולמיים, הערות והרשאות גישה, תוך כדי איגוד ה-back end של OMERO.server, ה-front end של OMERO.web, ומאגר נתונים של PostgreSQL בפריסה אחת.