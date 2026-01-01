התקינו OMERO בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לניהול נתוני תמונה למיקרוסקופיה מדעית עם מציג ווב רב-ממדי.
בחרו תוכנית VPS עבור OMERO
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OMERO
OMERO היא פלטפורמת ניהול נתונים של Open Microscopy Environment שנבנתה עבור מעבדות מחקר שעובדות עם נתוני ביו-דימות רב-ממדיים. היא מייבאת תמונות מיקרוסקופיה מלמעלה מ-150 פורמטים קנייניים של קבצים באמצעות Bio-Formats, שומרת אותן במאגר נתונים שניתן לשלוף ממנו מידע, ומגישה אותן דרך מציג אינטרנטי שמטפל בערוצים, צילומי זמן (time-lapse) וערימות Z (Z-stacks) ללא צורך בתוכנה קניינית.
אירוח עצמי של OMERO על גבי ה-VPS שלכם מעניק לקבוצות מעבדה שליטה מלאה על נתוני תמונה גולמיים, הערות והרשאות גישה, תוך כדי איגוד ה-back end של OMERO.server, ה-front end של OMERO.web, ומאגר נתונים של PostgreSQL בפריסה אחת.
פיצ'רים עיקריים של OMERO
מציג רב-ממדי
דפדפו ב-Z-stacks, רצפי time-lapse ורכישות מרובות ערוצים ישירות בדפדפן, מבלי להתקין תוכנת מיקרוסקופיה שולחנית.
ייבוא Bio-Formats
קליטת תמונות ממעל ל-150 פורמטים קנייניים של מיקרוסקופיה ושימור מטא-דאטה מקורי באמצעות ספריית ה-Bio-Formats המצורפת.
קבוצות והרשאות
ארגנו חוקרים לקבוצות שיתופיות עם הרשאות קריאה בלבד, קריאה והערות, או קריאה וכתיבה על מערכי נתונים ופרויקטים משותפים.
הערות ותגיות
צרפו תגיות, דירוגים, תגובות, צמדי מפתח-ערך וקבצים מצורפים לתמונות, כך שההקשר הניסיוני יישאר מקושר לנתונים הגולמיים.
סקריפטים ו-APIs
בצע אוטומציה של צינורות עיבוד נתונים לניתוח באמצעות ממשקי API של Python, Java ו-MATLAB, או הפעל סקריפטים של OMERO בצד השרת על מערכי נתונים שלמים.
למה להריץ את OMERO על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.