Milvus היא מאגר הנתונים הווקטורי בקוד פתוח הפופולרי ביותר בעולם, שנבנה במיוחד לאחסון וחיפוש הטמעות (embeddings) בעלות ממדים גבוהים שנוצרו על ידי מודלי למידת מכונה. הוא תומך באינדקסים HNSW, IVF ו-DiskANN, חיפוש וקטורי היברידי צפוף ודליל, ומטפל במיליארדי וקטורים תוך שמירה על זמן אחזור שאילתה של פחות ממילישנייה. תבנית זו פורסת את כל מחסנית Milvus עם etcd למטא-דאטה, MinIO לאחסון אובייקטים, וממשק המשתמש Attu web UI לניהול ויזואלי.

אירוח Milvus על גבי VPS משלכם שומר על הטמעות קנייניות ונתוני משתמש רגישים בתוך התשתית שלכם, מספק זיכרון ו-CPU ייעודיים לעומסי עבודה של AI עתירי אינדקסים, ומבטל את עלויות השאילתה של שירותי מאגרי נתונים וקטוריים מנוהלים.