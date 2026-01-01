פרוסו את Milvus בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים וקטורי בקוד פתוח, שנבנה עבור יישומי AI, שמחפש מיליארדי הטמעות עם שיהוי של פחות ממילישנייה.
בחרו תוכנית VPS עבור Milvus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Milvus
Milvus היא מאגר הנתונים הווקטורי בקוד פתוח הפופולרי ביותר בעולם, שנבנה במיוחד לאחסון וחיפוש הטמעות (embeddings) בעלות ממדים גבוהים שנוצרו על ידי מודלי למידת מכונה. הוא תומך באינדקסים HNSW, IVF ו-DiskANN, חיפוש וקטורי היברידי צפוף ודליל, ומטפל במיליארדי וקטורים תוך שמירה על זמן אחזור שאילתה של פחות ממילישנייה. תבנית זו פורסת את כל מחסנית Milvus עם etcd למטא-דאטה, MinIO לאחסון אובייקטים, וממשק המשתמש Attu web UI לניהול ויזואלי.
אירוח Milvus על גבי VPS משלכם שומר על הטמעות קנייניות ונתוני משתמש רגישים בתוך התשתית שלכם, מספק זיכרון ו-CPU ייעודיים לעומסי עבודה של AI עתירי אינדקסים, ומבטל את עלויות השאילתה של שירותי מאגרי נתונים וקטוריים מנוהלים.
פיצ'רים עיקריים של Milvus
חיפוש בקנה מידה של מיליארדים
אינדוקס ושאילתה של מיליארדי וקטורים עם זמן אחזור של פחות מאלפית השנייה באמצעות אינדקסים HNSW, IVF או DiskANN.
חיפוש היברידי
שלבו וקטורים צפופים, וקטורים דלילים, ומסנני מטא-דאטה בשאילתה אחת לאחזור AI מדויק יותר.
תשתית RAG-מוכנה
אחסנו הטמעות מסמכים ושלפו הקשר רלוונטי עבור LLMs, המאפשרים צ'אטבוטים ומערכות שאלות ותשובות מדויקים.
Attu UI אינטרנטי
נהלו אוספים, הריצו שאילתות, ונטרו את תקינות האשכול באמצעות קונסולת ניהול מבוססת דפדפן מובנית.
SDKs רב-לשוניים
לקוחות רשמיים עבור Python, Java, Go, ו-Node.js, בנוסף ל-API-ים של REST ו-gRPC, משתלבים עם כל ערימת AI.
למה להריץ את Milvus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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