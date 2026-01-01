Jotty הוא כלי פרודוקטיביות מינימליסטי, באירוח עצמי, המאחסן הכל בקובצי Markdown ו-JSON — ללא צורך בתחזוקת מסד נתונים. הוא משלב עורך WYSIWYG של TipTap עבור הערות עשירות ורשימות תיוג, עם לוחות Kanban ומעקב זמן בסיסי, המכסה ניהול משימות יומיומי ללא מורכבות מיותרת.

הפעלת Jotty על גבי VPS משלכם משמעותה שההערות ורשימות המשימות שלכם נשארות פרטיות, נגישות מכל מכשיר, וחופשיות מדמי מנוי. תמיכה בריבוי משתמשים עם פאנל ניהול מאפשרת למשפחות או לצוותים קטנים לשתף מופע אחד עם אוספי הערות נפרדים ושיתוף פעולה אופציונלי באמצעות קישורים.