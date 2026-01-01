התקינו את Jotty בלחיצה אחת.
קל משקל, מבוסס קבצים, מנהל רישום הערות ומשימות עם לוחות קנבן ותמיכה ב-Markdown — אין צורך במסד נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Jotty
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jotty
Jotty הוא כלי פרודוקטיביות מינימליסטי, באירוח עצמי, המאחסן הכל בקובצי Markdown ו-JSON — ללא צורך בתחזוקת מסד נתונים. הוא משלב עורך WYSIWYG של TipTap עבור הערות עשירות ורשימות תיוג, עם לוחות Kanban ומעקב זמן בסיסי, המכסה ניהול משימות יומיומי ללא מורכבות מיותרת.
הפעלת Jotty על גבי VPS משלכם משמעותה שההערות ורשימות המשימות שלכם נשארות פרטיות, נגישות מכל מכשיר, וחופשיות מדמי מנוי. תמיכה בריבוי משתמשים עם פאנל ניהול מאפשרת למשפחות או לצוותים קטנים לשתף מופע אחד עם אוספי הערות נפרדים ושיתוף פעולה אופציונלי באמצעות קישורים.
פיצ'רים עיקריים של Jotty
אחסון מבוסס קבצים
הערות ומשימות נשמרות כקובצי Markdown ו-JSON — קל לגבות, לנהל גרסאות, או להעביר ללא כלי ייצוא קנייניים.
עורך טקסט עשיר
עורך WYSIWYG המופעל על ידי TipTap תומך ב-Markdown, בלוקי קוד עם הדגשת תחביר, ורשימות תיוג עם גרירה ושחרור לרישום הערות יעיל.
לוחות Kanban
דמיינו זרימות עבודה של משימות עם לוחות פרויקטים בסגנון Kanban ומעקב זמן מובנה, מבלי לפרוס פלטפורמת ניהול פרויקטים כבדה.
גישה מרובת משתמשים
פאנל הניהול תומך בחשבונות משתמשים מרובים עם אוספי פתקים נפרדים וקישורים לשיתוף לצורך שיתוף פעולה סלקטיבי.
למה להריץ את Jotty על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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