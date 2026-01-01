התקינו Kestra בלחיצה אחת.
פלטפורמת תזמור זרימת עבודה בקוד פתוח שמאפשרת לכם לבנות, לתזמן ולנטר צינורות נתונים ותהליכי אוטומציה באמצעות עורך ויזואלי.
בחרו תוכנית VPS עבור Kestra
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kestra
Kestra היא פלטפורמת תזמור זרימות עבודה מבוססת אירועים בקוד פתוח, שנבנתה עבור מהנדסים שצריכים לתזמן, להריץ ולנטר צינורות נתונים מורכבים מבלי לכתוב קוד תשתית חוזרני. היא משלבת הגדרת זרימת עבודה הצהרתית מבוססת YAML עם עורך ויזואלי בזמן אמת, גרף טופולוגיה חי, והפעלה חוזרת של ביצועים — מה שהופך אותה לנגישה למתחילים וחזקה מספיק עבור צוותי הנדסת נתונים בקנה מידה גדול.
אירוח עצמי של Kestra ב-VPS שלכם מעניק לכם זרימות עבודה בלתי מוגבלות, ריבונות נתונים מלאה, ואת היכולת להתחבר לכל שירות פנימי או מסד נתונים מבלי לחשוף פרטי גישה לספק SaaS. ספריית הפלאגינים המוטמעת מכסה למעלה מ-400 אינטגרציות מובנות.
פיצ'רים עיקריים של Kestra
עורך זרימת עבודה חזותי
בנו וערכו זרימות עבודה בתצוגת טופולוגיה מבוססת דפדפן המציגה בזמן אמת כשאתם מקלידים YAML — אין צורך בכלי תרשימים נפרד.
טריגרים מונעי אירועים
הפעלת תהליכי עבודה על פי לוחות זמנים, webhooks, הגעת קבצים, אירועי תור הודעות, או שינויים במסד נתונים באמצעות סוגי טריגרים מובנים.
400+ תוספים
התחברו ל-AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs, ולעשרות מסדי נתונים בלי לכתוב קוד מחבר.
שחזור ביצוע
הפעילו מחדש כל ביצוע קודם מכל משימה, בדקו קלטים ופלטים בכל שלב, ואבחנו תקלות מבלי להפעיל מחדש את כל ה-pipeline.
ביצוע משימות מקביליות
הריצו קבוצות משימות במקביל או ברצף בתוך אותה זרימת עבודה כדי למקסם את התפוקה ולמזער את השהיית ה-pipeline מקצה לקצה.
למה להריץ את Kestra על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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