Kestra היא פלטפורמת תזמור זרימות עבודה מבוססת אירועים בקוד פתוח, שנבנתה עבור מהנדסים שצריכים לתזמן, להריץ ולנטר צינורות נתונים מורכבים מבלי לכתוב קוד תשתית חוזרני. היא משלבת הגדרת זרימת עבודה הצהרתית מבוססת YAML עם עורך ויזואלי בזמן אמת, גרף טופולוגיה חי, והפעלה חוזרת של ביצועים — מה שהופך אותה לנגישה למתחילים וחזקה מספיק עבור צוותי הנדסת נתונים בקנה מידה גדול.

אירוח עצמי של Kestra ב-VPS שלכם מעניק לכם זרימות עבודה בלתי מוגבלות, ריבונות נתונים מלאה, ואת היכולת להתחבר לכל שירות פנימי או מסד נתונים מבלי לחשוף פרטי גישה לספק SaaS. ספריית הפלאגינים המוטמעת מכסה למעלה מ-400 אינטגרציות מובנות.