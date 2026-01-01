עד 69% הנחה עבור phpIPAM

פרוסו phpIPAM בהתקנה בלחיצה אחת.

כלי קוד פתוח לניהול כתובות IP למעקב וארגון תתי רשתות IPv4/IPv6 ומשאבי רשת.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
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פרוסו phpIPAM בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור phpIPAM

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
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מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
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90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
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GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם phpIPAM

phpIPAM היא אפליקציית ניהול כתובות IP (IPAM) מבוססת אינטרנט, באירוח עצמי, המספקת למנהלי רשתות דרך מובנית למעקב וארגון מרחב כתובות IPv4 ו-IPv6. במקום לתחזק גיליונות אלקטרוניים או להסתמך על תוכנת ניהול רשת קניינית, phpIPAM מספקת ממשק מבוסס מסד נתונים לתכנון תתי-רשתות, מעקב אחר הקצאת IP, ניהול VLAN וגילוי רשת אוטומטי.

הפעלת phpIPAM בתשתית שלכם פירושה שנתוני כתובות ה-IP שלכם — תתי-רשתות, הקצאות VLAN, מיפויי NAT ורשומות מכשירים — נשארים בשרתים שאתם שולטים בהם ללא תלות בענן או עלות רישוי. סורק הרשת המובנה מבצע פינג למארחים בלוח זמנים הניתן להגדרה כדי לשמור על עדכניות סטטוס ה-IP, ו-REST API מאפשר לכם לשלב ניהול IP לתוך צינורות אספקה ותהליכי עבודה אוטומטיים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של phpIPAM

הדמיית תת-רשת

צפו במרחב כתובות IPv4 ו-IPv6 באופן גרפי, עם מעקב אחר שטח פנוי והיררכיית subnet המוצגים במבט חטוף.

סריקת רשת אוטומטית

גילוי רשת מובנה שולח פינגים למארחים בלוח זמנים הניתן להגדרה ומעדכן את סטטוס ה-IP באופן אוטומטי ללא קלט ידני.

ניהול VLAN ו-VRF

עקבו אחר VLANs ו-VRFs לצד כתובות IP, כדי לשמור על תמונה מלאה של פילוח הרשת שלכם.

גישה ל-REST API

ניהול IP פרוגרמטי באמצעות REST API מאפשר שילוב של phpIPAM בתהליכי עבודה של הקצאה ואוטומציה של תשתית.

אינטגרציית PowerDNS

סנכרנו רשומות שם מארח ו-IP ישירות עם PowerDNS כדי לשמור על עקביות נתוני DNS ו-IPAM ללא עדכונים ידניים.

למה להריץ את phpIPAM על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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