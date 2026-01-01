phpIPAM היא אפליקציית ניהול כתובות IP (IPAM) מבוססת אינטרנט, באירוח עצמי, המספקת למנהלי רשתות דרך מובנית למעקב וארגון מרחב כתובות IPv4 ו-IPv6. במקום לתחזק גיליונות אלקטרוניים או להסתמך על תוכנת ניהול רשת קניינית, phpIPAM מספקת ממשק מבוסס מסד נתונים לתכנון תתי-רשתות, מעקב אחר הקצאת IP, ניהול VLAN וגילוי רשת אוטומטי.

הפעלת phpIPAM בתשתית שלכם פירושה שנתוני כתובות ה-IP שלכם — תתי-רשתות, הקצאות VLAN, מיפויי NAT ורשומות מכשירים — נשארים בשרתים שאתם שולטים בהם ללא תלות בענן או עלות רישוי. סורק הרשת המובנה מבצע פינג למארחים בלוח זמנים הניתן להגדרה כדי לשמור על עדכניות סטטוס ה-IP, ו-REST API מאפשר לכם לשלב ניהול IP לתוך צינורות אספקה ותהליכי עבודה אוטומטיים.