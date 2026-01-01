פרוסו phpIPAM בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי קוד פתוח לניהול כתובות IP למעקב וארגון תתי רשתות IPv4/IPv6 ומשאבי רשת.
בחרו תוכנית VPS עבור phpIPAM
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מה אפשר לבנות עם phpIPAM
phpIPAM היא אפליקציית ניהול כתובות IP (IPAM) מבוססת אינטרנט, באירוח עצמי, המספקת למנהלי רשתות דרך מובנית למעקב וארגון מרחב כתובות IPv4 ו-IPv6. במקום לתחזק גיליונות אלקטרוניים או להסתמך על תוכנת ניהול רשת קניינית, phpIPAM מספקת ממשק מבוסס מסד נתונים לתכנון תתי-רשתות, מעקב אחר הקצאת IP, ניהול VLAN וגילוי רשת אוטומטי.
הפעלת phpIPAM בתשתית שלכם פירושה שנתוני כתובות ה-IP שלכם — תתי-רשתות, הקצאות VLAN, מיפויי NAT ורשומות מכשירים — נשארים בשרתים שאתם שולטים בהם ללא תלות בענן או עלות רישוי. סורק הרשת המובנה מבצע פינג למארחים בלוח זמנים הניתן להגדרה כדי לשמור על עדכניות סטטוס ה-IP, ו-REST API מאפשר לכם לשלב ניהול IP לתוך צינורות אספקה ותהליכי עבודה אוטומטיים.
פיצ'רים עיקריים של phpIPAM
הדמיית תת-רשת
צפו במרחב כתובות IPv4 ו-IPv6 באופן גרפי, עם מעקב אחר שטח פנוי והיררכיית subnet המוצגים במבט חטוף.
סריקת רשת אוטומטית
גילוי רשת מובנה שולח פינגים למארחים בלוח זמנים הניתן להגדרה ומעדכן את סטטוס ה-IP באופן אוטומטי ללא קלט ידני.
ניהול VLAN ו-VRF
עקבו אחר VLANs ו-VRFs לצד כתובות IP, כדי לשמור על תמונה מלאה של פילוח הרשת שלכם.
גישה ל-REST API
ניהול IP פרוגרמטי באמצעות REST API מאפשר שילוב של phpIPAM בתהליכי עבודה של הקצאה ואוטומציה של תשתית.
אינטגרציית PowerDNS
סנכרנו רשומות שם מארח ו-IP ישירות עם PowerDNS כדי לשמור על עקביות נתוני DNS ו-IPAM ללא עדכונים ידניים.
למה להריץ את phpIPAM על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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