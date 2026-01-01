התקינו Leantime בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח, שמיועדת למי שאינם מנהלי פרויקטים, המשלבת כלי אסטרטגיה, תכנון וביצוע.
בחרו תוכנית VPS עבור Leantime
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Leantime
Leantime היא מערכת ניהול פרויקטים בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור צוותים הזקוקים לתיאום עוצמתי ללא מתודולוגיות ניהול פרויקטים מורכבות. היא משלבת לוחות Kanban, תרשימי Gantt, גיליונות זמנים, ויקי, וכלי אסטרטגיה ייחודיים כמו Lean Canvas וניתוח SWOT בפלטפורמה אחת מגובשת — זמינה בלמעלה מ-20 שפות עם תמיכת LDAP ו-OIDC עבור סביבות ארגוניות.
אירוח עצמי של Leantime על ה-VPS שלכם פירושו משתמשים ללא הגבלה, פרויקטים ללא הגבלה, וללא עלויות רישוי לפי מושב. נתוני הפרויקט שלכם, התוכניות האסטרטגיות והיסטוריית הצוות נשארים על תשתית שבשליטתכם, בגיבוי MariaDB לאחסון נתונים אמין.
פיצ'רים עיקריים של Leantime
תצוגות משימות מרובות
עברו בין לוחות קנבן, תרשימי גאנט, לוח שנה, רשימה ותצוגות טבלה כדי להתאים לאופן שבו הצוות שלכם מעדיף לעבוד.
כלי תכנון אסטרטגי
בנו Lean Canvas, Business Model Canvas, וניתוח SWOT ישירות בפלטפורמה כדי ליישר קו בין משימות יומיומיות ליעדים עסקיים.
מעקב זמן מובנה
רשמו שעות מול משימות ופרויקטים לחיוב מדויק, שכר עבודה וניתוח עלויות פרויקטים ללא כלי נפרד.
משתמשים ללא הגבלה
הוסיפו כמה חברי צוות שצריך עם הרשאות מבוססות תפקידים לכל פרויקט וללא דמי רישוי לכל משתמש.
אימות מִפְעָל
התחברו לספקי LDAP או OIDC ואפשרו אימות דו-שלבי כדי לעמוד בתקני אבטחה ארגוניים.
למה להריץ את Leantime על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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