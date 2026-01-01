Leantime היא מערכת ניהול פרויקטים בקוד פתוח, שנבנתה במיוחד עבור צוותים הזקוקים לתיאום עוצמתי ללא מתודולוגיות ניהול פרויקטים מורכבות. היא משלבת לוחות Kanban, תרשימי Gantt, גיליונות זמנים, ויקי, וכלי אסטרטגיה ייחודיים כמו Lean Canvas וניתוח SWOT בפלטפורמה אחת מגובשת — זמינה בלמעלה מ-20 שפות עם תמיכת LDAP ו-OIDC עבור סביבות ארגוניות.

אירוח עצמי של Leantime על ה-VPS שלכם פירושו משתמשים ללא הגבלה, פרויקטים ללא הגבלה, וללא עלויות רישוי לפי מושב. נתוני הפרויקט שלכם, התוכניות האסטרטגיות והיסטוריית הצוות נשארים על תשתית שבשליטתכם, בגיבוי MariaDB לאחסון נתונים אמין.