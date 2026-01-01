התקינו Notifuse בלחיצה אחת.
פלטפורמת אימייל באירוח עצמי לקמפיינים שיווקיים ואימיילים טרנזקציוניים עם אספקה מרובת ספקים.
בחרו תוכנית VPS עבור Notifuse
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Notifuse
Notifuse היא פלטפורמת אימייל בקוד פתוח ובאחסון עצמי, המאחדת קמפיינים שיווקיים ומשלוח אימיילים טרנזקציונליים למערכת אחת. בניגוד לשירותים מבוססי מנוי כמו Mailchimp או Brevo, Notifuse פועלת על השרת שלכם, ומבטלת עמלות לפי אימייל ושומרת על נתוני המנויים שלכם פרטיים לחלוטין ותחת שליטתכם.
הפלטפורמה תומכת בספקי אימייל מרובים, כולל Amazon SES, Mailgun ו-Postmark, כך שתוכלו לנתב הודעות דרך כל בקאנד שמתאים לדרישות העלות ויכולת המסירה שלכם. עורך קמפיינים בשיטת גרור ושחרר, פילוח קהלים, מעקב פתיחות והקלקות, ו-REST API לאימיילים טרנזקציונליים מתוכנתים, מעניקים למשווקים ולמפתחים את כל מה שהם צריכים מפריסה אחת באחסון עצמי.
פיצ'רים עיקריים של Notifuse
עורך קמפיינים
בנו קמפיינים באימייל עם עורך ויזואלי בשיטת גרירה ושחרור, כולל בדיקות A/B, תזמון ותצוגה מקדימה בזמן אמת.
API למיילים טרנזקציוניים
שלחו מיילים המופעלים על ידי אירועים באופן תכנותי באמצעות REST API עם תבניות Liquid לתוכן דינמי ומותאם אישית.
אספקה רב-ספקית
נתבו אימיילים דרך Amazon SES, Mailgun, Postmark, או כל ספק SMTP אחר, מבלי לשנות את התבניות או תהליכי העבודה שלכם.
פילוח מנויים
כוונו קמפיינים לפלחי קהל ספציפיים בהתבסס על מאפייני מנויים והיסטוריית מעורבות קודמת.
מעקב פתיחות וקליקים
מדדו את ביצועי הקמפיין עם שיעורי פתיחה מפורטים, מעקב קליקים וניתוחי מסירה המובנים בלוח הבקרה.
למה להריץ את Notifuse על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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