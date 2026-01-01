Notifuse היא פלטפורמת אימייל בקוד פתוח ובאחסון עצמי, המאחדת קמפיינים שיווקיים ומשלוח אימיילים טרנזקציונליים למערכת אחת. בניגוד לשירותים מבוססי מנוי כמו Mailchimp או Brevo, Notifuse פועלת על השרת שלכם, ומבטלת עמלות לפי אימייל ושומרת על נתוני המנויים שלכם פרטיים לחלוטין ותחת שליטתכם.

הפלטפורמה תומכת בספקי אימייל מרובים, כולל Amazon SES, Mailgun ו-Postmark, כך שתוכלו לנתב הודעות דרך כל בקאנד שמתאים לדרישות העלות ויכולת המסירה שלכם. עורך קמפיינים בשיטת גרור ושחרר, פילוח קהלים, מעקב פתיחות והקלקות, ו-REST API לאימיילים טרנזקציונליים מתוכנתים, מעניקים למשווקים ולמפתחים את כל מה שהם צריכים מפריסה אחת באחסון עצמי.