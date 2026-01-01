התקינו InvoiceShelf בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת חשבוניות בקוד פתוח באירוח עצמי לעצמאים ולעסקים קטנים, שנודעה בעבר בשם Crater.
בחרו תוכנית VPS עבור InvoiceShelf
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם InvoiceShelf
InvoiceShelf היא פלטפורמת חשבוניות וחיובים באירוח עצמי עבור פרילנסרים, יועצים ועסקים קטנים הזקוקים לפתרון חשבוניות מקצועי ללא עמלות SaaS חודשיות. היא מכסה את כל תהליך החיוב: לקוחות, פריטים, חשבוניות, הצעות מחיר, הוצאות ותשלומים — עם תמיכה בריבוי מטבעות, שיעורי מס ותבניות PDF הניתנות להתאמה אישית.
אירוח InvoiceShelf על גבי VPS משלכם שומר על הנתונים הפיננסיים ורשומות הלקוחות שלכם פרטיים על תשתית שאתם שולטים בה. עם שילוב מובנה של שער התשלומים **Stripe** ופורטל לקוחות שבו לקוחות יכולים לצפות ולשלם חשבוניות אונליין, אתם מקבלים חווית חיוב מלוטשת ללא עמלות לפי חשבונית או תלות בספק.
פיצ'רים עיקריים של InvoiceShelf
חשבוניות והצעות מחיר
צרו חשבוניות מקצועיות והצעות מחיר עם תבניות הניתנות להתאמה אישית ויצירת PDF אוטומטית לכל מסמך.
פורטל תשלומים אונליין
מעקב הוצאות
תיעוד וקיטלוג הוצאות עסקיות לצד חשבוניות כדי לשמור על תמונה פיננסית מלאה במקום אחד.
תמיכה במטבעות מרובים
חייבו לקוחות במטבע המקומי שלהם עם שערי חליפין הניתנים להגדרה ובחירת מטבע לכל חשבונית.
ניהול מס
הגדירו שיעורי מס מרובים ויישמו אותם לכל פריט או לכל חשבונית כדי לטפל במע"מ, GST, ומבני מס אחרים.
למה להריץ את InvoiceShelf על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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