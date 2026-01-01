InvoiceShelf היא פלטפורמת חשבוניות וחיובים באירוח עצמי עבור פרילנסרים, יועצים ועסקים קטנים הזקוקים לפתרון חשבוניות מקצועי ללא עמלות SaaS חודשיות. היא מכסה את כל תהליך החיוב: לקוחות, פריטים, חשבוניות, הצעות מחיר, הוצאות ותשלומים — עם תמיכה בריבוי מטבעות, שיעורי מס ותבניות PDF הניתנות להתאמה אישית.

אירוח InvoiceShelf על גבי VPS משלכם שומר על הנתונים הפיננסיים ורשומות הלקוחות שלכם פרטיים על תשתית שאתם שולטים בה. עם שילוב מובנה של שער התשלומים **Stripe** ופורטל לקוחות שבו לקוחות יכולים לצפות ולשלם חשבוניות אונליין, אתם מקבלים חווית חיוב מלוטשת ללא עמלות לפי חשבונית או תלות בספק.