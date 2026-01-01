פרוסו את Apache ShenYu בלחיצה אחת.
שער API מקורי של Java בעל ביצועים גבוהים עבור פרוקסי שירות, המרת פרוטוקולים וניהול API בקנה מידה גדול.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache ShenYu
Apache ShenYu הוא שער API בקוד פתוח, מבוסס Java, שנבנה עבור סביבות מיקרו-שירותים הדורשות תפוקה גבוהה ושיהוי נמוך. הוא משמש כנקודת כניסה מאוחדת לניתוב, המרת פרוטוקולים וניהול תעבורה על פני שירותים שנבנו על Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket ועוד. ארכיטקטורת פלאגינים הניתנים להחלפה חמה מאפשרת להפעיל או להשבית מדיניות בקרת תעבורה — הגבלת קצב, אימות, WAF, שבירת מעגלים — מבלי להפעיל מחדש את ה-gateway.
קונסולת הניהול המצורפת מעניקה לצוות שלכם נראות בזמן אמת ושליטה דינמית על כללי ניתוב, סלקטורים והרשאות מערכת באמצעות לוח מחוונים מבוסס דפדפן. אירוח עצמי של ShenYu על VPS משלכם שומר את תעבורת ה-API בתוך התשתית שלכם, מבטל עלויות יציאה מהענן לפי בקשה, ומאפשר לכם לאכוף מדיניות ממשל מבלי להיות תלויים בשירות API gateway מנוהל.
פיצ'רים עיקריים של Apache ShenYu
תוספים הניתנים להחלפה חמה
אפשרו, השביתו או הגדירו מחדש תוספי תעבורה — הגבלת קצב, אימות, WAF ועוד — בזמן ריצה מבלי להפעיל מחדש את השער או להפריע לתעבורה חיה.
תמיכה בריבוי פרוטוקולים
העברת בקשות פרוקסי בין Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket, ו-MQTT מנקודת כניסה יחידה של שער גישה.
בקרת תעבורה דינמית
הגדירו בוררי ניתוב וכללים באמצעות ממשק הניהול שנכנסים לתוקף באופן מיידי, ומעניקים לצוותי התפעול שליטה מדויקת על איזה שרת עורפי מקבל כל בקשה.
תצפיתיות מובנית
מעקב מבוזר, ייצוא מדדים ואינטגרציות רישום מובנה מעניקים לכם נראות מקצה לקצה לזמן אחזור של API ושיעורי שגיאות בכל השירותים המתווכים.
OAuth 2.0 ו-JWT auth
אבטחו ממשקי API באמצעות OAuth 2.0, אימות אסימוני JWT, או אימות חתימה מותאם אישית בשכבת ה-Gateway לפני שבקשות מגיעות לשירותי ה-Backend שלכם.
למה להריץ את Apache ShenYu על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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