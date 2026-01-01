Apache ShenYu הוא שער API בקוד פתוח, מבוסס Java, שנבנה עבור סביבות מיקרו-שירותים הדורשות תפוקה גבוהה ושיהוי נמוך. הוא משמש כנקודת כניסה מאוחדת לניתוב, המרת פרוטוקולים וניהול תעבורה על פני שירותים שנבנו על Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket ועוד. ארכיטקטורת פלאגינים הניתנים להחלפה חמה מאפשרת להפעיל או להשבית מדיניות בקרת תעבורה — הגבלת קצב, אימות, WAF, שבירת מעגלים — מבלי להפעיל מחדש את ה-gateway.

קונסולת הניהול המצורפת מעניקה לצוות שלכם נראות בזמן אמת ושליטה דינמית על כללי ניתוב, סלקטורים והרשאות מערכת באמצעות לוח מחוונים מבוסס דפדפן. אירוח עצמי של ShenYu על VPS משלכם שומר את תעבורת ה-API בתוך התשתית שלכם, מבטל עלויות יציאה מהענן לפי בקשה, ומאפשר לכם לאכוף מדיניות ממשל מבלי להיות תלויים בשירות API gateway מנוהל.