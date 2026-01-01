עד 69% הנחה עבור Home Gallery

פרוסו את Home Gallery בהתקנה בלחיצה אחת.

גלריית תמונות וסרטונים מבוססת דפדפן בניהול עצמי, עם חיפוש תמונות דומות, זיהוי פנים וחיפושי מיקום גאוגרפי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את Home Gallery בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Home Gallery

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Home Gallery

Home Gallery היא גלריית רשת בקוד פתוח באירוח עצמי לארכיוני תמונות ווידאו אישיים. היא מאנדקסת את המדיה שלכם על הדיסק, מחלצת מטא-דאטה EXIF, מייצרת תצוגות מקדימות ברזולוציות מרובות, ומספקת חווית גלישה מהירה עם גלילה אינסופית שעובדת באותה מידה טוב בטלפון, בטאבלט או במחשב שולחני — מבלי להעלות דבר לשירות ענן של צד שלישי.

מה שמייחד אותה הוא גילוי מודע-תוכן. Home Gallery משתמשת במודלי TensorFlow כדי להטמיע כל תמונה לחיפוש תמונות דומות, מריצה זיהוי פנים כך שתוכלו לדפדף לפי אדם, ומבצעת קידוד גיאוגרפי הפוך של קואורדינטות GPS לשמות מקומות קריאים. קבצים מקוריים נשארים ללא שינוי ואף ניתן להעבירם למצב לא מקוון לאחר בניית התצוגות המקדימות, מה שהופך אותה למתאימה היטב לארכיונים ארוכי טווח המשתרעים על פני כוננים מרובים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Home Gallery

חיפוש תמונות דומות

בחרו כל תמונה והציגו תמונות דומות מבחינה ויזואלית בכל הארכיון — מצאו כל תמונה של שקיעה, חוף ים או חיית מחמד ללא תיוג ידני.

זיהוי פנים

פנים מזוהות אוטומטית ומקובצות, כך שצפייה בכל התמונות של אדם אחד היא בלחיצה אחת במקום מטלת תיוג מייגעת.

חיפוש גיאו הפוך

קואורדינטות GPS ב-EXIF מזוהות כשמות מדינות, ערים ומקומות, כך שהגלריה הופכת למפה שניתן לחפש בה את המיקום שבו צולמה כל תמונה.

שפת שאילתות אקספרסיבית

סננו את הספרייה באמצעות אופרטורי 'וגם', 'או', ו-'לא' על פני תגיות, תאריכים, מקומות, פנים ומטא-דאטה של מצלמה כדי לבנות תצוגות שמורות מדויקות.

תמיכה ממקור לא מקוון

לאחר שחולצו התצוגות המקדימות, הדיסק המקורי יכול להישאר מנותק — מושלם עבור ארכיונים הפרוסים על פני כוננים חיצוניים שאינם מחוברים תמיד.

גלריית PWA ניידת

אפליקציית ווב מתקדמת הניתנת להתקנה מספקת חווית גלישה דמוית אפליקציה בטלפונים ובטאבלטים ללא כל התקנה מקומית או חנות אפליקציות.

למה להריץ את Home Gallery על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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