Home Gallery היא גלריית רשת בקוד פתוח באירוח עצמי לארכיוני תמונות ווידאו אישיים. היא מאנדקסת את המדיה שלכם על הדיסק, מחלצת מטא-דאטה EXIF, מייצרת תצוגות מקדימות ברזולוציות מרובות, ומספקת חווית גלישה מהירה עם גלילה אינסופית שעובדת באותה מידה טוב בטלפון, בטאבלט או במחשב שולחני — מבלי להעלות דבר לשירות ענן של צד שלישי.

מה שמייחד אותה הוא גילוי מודע-תוכן. Home Gallery משתמשת במודלי TensorFlow כדי להטמיע כל תמונה לחיפוש תמונות דומות, מריצה זיהוי פנים כך שתוכלו לדפדף לפי אדם, ומבצעת קידוד גיאוגרפי הפוך של קואורדינטות GPS לשמות מקומות קריאים. קבצים מקוריים נשארים ללא שינוי ואף ניתן להעבירם למצב לא מקוון לאחר בניית התצוגות המקדימות, מה שהופך אותה למתאימה היטב לארכיונים ארוכי טווח המשתרעים על פני כוננים מרובים.