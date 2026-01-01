פרוסו את Home Gallery בהתקנה בלחיצה אחת.
גלריית תמונות וסרטונים מבוססת דפדפן בניהול עצמי, עם חיפוש תמונות דומות, זיהוי פנים וחיפושי מיקום גאוגרפי.
בחרו תוכנית VPS עבור Home Gallery
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Home Gallery
Home Gallery היא גלריית רשת בקוד פתוח באירוח עצמי לארכיוני תמונות ווידאו אישיים. היא מאנדקסת את המדיה שלכם על הדיסק, מחלצת מטא-דאטה EXIF, מייצרת תצוגות מקדימות ברזולוציות מרובות, ומספקת חווית גלישה מהירה עם גלילה אינסופית שעובדת באותה מידה טוב בטלפון, בטאבלט או במחשב שולחני — מבלי להעלות דבר לשירות ענן של צד שלישי.
מה שמייחד אותה הוא גילוי מודע-תוכן. Home Gallery משתמשת במודלי TensorFlow כדי להטמיע כל תמונה לחיפוש תמונות דומות, מריצה זיהוי פנים כך שתוכלו לדפדף לפי אדם, ומבצעת קידוד גיאוגרפי הפוך של קואורדינטות GPS לשמות מקומות קריאים. קבצים מקוריים נשארים ללא שינוי ואף ניתן להעבירם למצב לא מקוון לאחר בניית התצוגות המקדימות, מה שהופך אותה למתאימה היטב לארכיונים ארוכי טווח המשתרעים על פני כוננים מרובים.
פיצ'רים עיקריים של Home Gallery
חיפוש תמונות דומות
בחרו כל תמונה והציגו תמונות דומות מבחינה ויזואלית בכל הארכיון — מצאו כל תמונה של שקיעה, חוף ים או חיית מחמד ללא תיוג ידני.
זיהוי פנים
פנים מזוהות אוטומטית ומקובצות, כך שצפייה בכל התמונות של אדם אחד היא בלחיצה אחת במקום מטלת תיוג מייגעת.
חיפוש גיאו הפוך
קואורדינטות GPS ב-EXIF מזוהות כשמות מדינות, ערים ומקומות, כך שהגלריה הופכת למפה שניתן לחפש בה את המיקום שבו צולמה כל תמונה.
שפת שאילתות אקספרסיבית
סננו את הספרייה באמצעות אופרטורי 'וגם', 'או', ו-'לא' על פני תגיות, תאריכים, מקומות, פנים ומטא-דאטה של מצלמה כדי לבנות תצוגות שמורות מדויקות.
תמיכה ממקור לא מקוון
לאחר שחולצו התצוגות המקדימות, הדיסק המקורי יכול להישאר מנותק — מושלם עבור ארכיונים הפרוסים על פני כוננים חיצוניים שאינם מחוברים תמיד.
גלריית PWA ניידת
אפליקציית ווב מתקדמת הניתנת להתקנה מספקת חווית גלישה דמוית אפליקציה בטלפונים ובטאבלטים ללא כל התקנה מקומית או חנות אפליקציות.
למה להריץ את Home Gallery על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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