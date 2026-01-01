התקינו PigeonPod בלחיצה אחת.
מחולל פיד פודקאסטים באירוח עצמי הממיר ערוצי YouTube ו-Bilibili לפידי RSS הניתנים למינוי לכל אפליקציית פודקאסטים.
בחרו תוכנית VPS עבור PigeonPod
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PigeonPod
PigeonPod הוא מחולל פיד פודקאסטים באירוח עצמי, שהופך ערוצי YouTube, רשימות השמעה, סרטונים ותוכן Bilibili לפידי פודקאסט RSS סטנדרטיים. כשנרשמים לערוץ YouTube כלשהו ב-PigeonPod, הוא מוריד אוטומטית פרקים חדשים כקובצי אודיו או וידאו, ומייצר פיד RSS מוגן בסיסמה שכל לקוח פודקאסטים – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – יכול להירשם אליו ישירות.
בניגוד להרחבות דפדפן או פתרונות עוקפים ידניים, PigeonPod מטפל בכל התהליך בשרת שלכם: הרשמה, הורדה באמצעות yt-dlp, המרה באמצעות ffmpeg, יצירת פיד, והגשת RSS. כל הכלים הנדרשים כלולים בתוך תמונת ה-Docker – אין צורך להתקין או להגדיר דבר נוסף.
פיצ'רים עיקריים של PigeonPod
ייבוא YouTube ו-Bilibili
הירשמו לערוצי YouTube, פלייליסטים וסרטונים בודדים, או לערוצי Bilibili ופלייליסטים — PigeonPod עוקב אחר העלאות חדשות ומסנכרן אותן אוטומטית.
פלט פיד RSS סטנדרטי
מייצר פידים של RSS מוגנים בסיסמה, שכל אפליקציית פודקאסטים יכולה להירשם אליהם, ובכך משלב את מנויי היוטיוב שלך בזרימת העבודה הרגילה שלך להאזנה לפודקאסטים.
בקרת איכות אודיו ווידאו
הגדירו את פורמט הפלט, קצב הסיביות והאיכות לכל פיד, כך שתקבלו קבצי אודיו קומפקטיים בלבד להאזנה או וידאו מלא לצפייה — ללא הורדה מחדש.
מסנני פרקים ומגבלות
הגדירו מסנני מילות מפתח, סף משך זמן ומגבלות ספירת פרקים לפי פיד כדי לשמור על המינויים ממוקדים בתוכן שאתם באמת רוצים.
S3 ו-אחסון מקומי
אחסנו פרקים שהורדו בנפח ה-VPS או נתבו אותם לכל שירות תואם S3 — MinIO, Cloudflare R2, או AWS S3 — עבור ספריות גדולות יותר.
למה להריץ את PigeonPod על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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