PigeonPod הוא מחולל פיד פודקאסטים באירוח עצמי, שהופך ערוצי YouTube, רשימות השמעה, סרטונים ותוכן Bilibili לפידי פודקאסט RSS סטנדרטיים. כשנרשמים לערוץ YouTube כלשהו ב-PigeonPod, הוא מוריד אוטומטית פרקים חדשים כקובצי אודיו או וידאו, ומייצר פיד RSS מוגן בסיסמה שכל לקוח פודקאסטים – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – יכול להירשם אליו ישירות.

בניגוד להרחבות דפדפן או פתרונות עוקפים ידניים, PigeonPod מטפל בכל התהליך בשרת שלכם: הרשמה, הורדה באמצעות yt-dlp, המרה באמצעות ffmpeg, יצירת פיד, והגשת RSS. כל הכלים הנדרשים כלולים בתוך תמונת ה-Docker – אין צורך להתקין או להגדיר דבר נוסף.