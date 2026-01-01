פרוסו את Remark42 בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע תגובות קוד פתוח ממוקד פרטיות לבלוגים ולאתרים — חלופה קלת משקל באירוח עצמי ל-Disqus.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Remark42
Remark42 הוא מנוע תגובות קל משקל ובקוד פתוח עבור בלוגים ואתרי אינטרנט, שתוכנן כחלופה המכבדת פרטיות ל-Disqus, Facebook Comments, ופלטפורמות תגובות מסחריות אחרות. הוא כתוב ב-Go לצריכת זיכרון נמוכה ומקביליות גבוהה, ומוטמע באמצעות קטע קוד JavaScript יחיד בכל אתר אינטרנט — HTML סטטי, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, או כל פריים-וורק אחר — כדי להוסיף דיונים משורשרים מבלי לעקוב אחר מבקרים או להציג מודעות.
אירוח עצמי של Remark42 על ה-VPS שלכם שומר כל תגובת קורא, הצבעה וחשבון בתוך התשתית שלכם, במקום שייכרו על ידי SaaS של צד שלישי עבור נתוני פרסום. הערימה הקומפקטית פועלת בקונטיינר יחיד עם אחסון BoltDB מוטמע — אין צורך במסד נתונים נפרד או במטמון.
פיצ'רים עיקריים של Remark42
הטמעה קלה
הטמיעו קטע קוד JavaScript יחיד בכל אתר אינטרנט כדי להוסיף תגובות משורשרות — עובד עם אתרים סטטיים, בלוגים, וכל פלטפורמה המאפשרת HTML מותאם אישית.
OAuth רב-ספקים
מבקרים מתחברים באמצעות Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, או באמצעות אימות אנונימי או קישור לדוא"ל.
פרטיות בראש
ללא פיקסלי מעקב, ללא קובצי קוקיס של צד שלישי, ללא פרופיל התנהגותי — Remark42 אוגרת רק את מה שנדרש כדי להציג תגובות והתראות.
Markdown ו-שרשורים
תמיכה מלאה ב-Markdown כולל בלוקי קוד, תגובות מקוננות, הצבעות, ועריכה/מחיקה עם חלונות זמן הניתנים להגדרה.
כלי ניהול
כלי ניהול מובנים למיתון המוני, חסימת IP, סינון קללות, חיפוש תגובות וקבלת התראות באימייל/טלגרם על תגובות חדשות.
גיבוי וייצוא
אחסון BoltDB קומפקטי עם גיבויים יומיים אוטומטיים, מייבא לתגובות Disqus ו-WordPress, וייצוא JSON להעברה.
למה להריץ את Remark42 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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