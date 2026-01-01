Remark42 הוא מנוע תגובות קל משקל ובקוד פתוח עבור בלוגים ואתרי אינטרנט, שתוכנן כחלופה המכבדת פרטיות ל-Disqus, Facebook Comments, ופלטפורמות תגובות מסחריות אחרות. הוא כתוב ב-Go לצריכת זיכרון נמוכה ומקביליות גבוהה, ומוטמע באמצעות קטע קוד JavaScript יחיד בכל אתר אינטרנט — HTML סטטי, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, או כל פריים-וורק אחר — כדי להוסיף דיונים משורשרים מבלי לעקוב אחר מבקרים או להציג מודעות.

אירוח עצמי של Remark42 על ה-VPS שלכם שומר כל תגובת קורא, הצבעה וחשבון בתוך התשתית שלכם, במקום שייכרו על ידי SaaS של צד שלישי עבור נתוני פרסום. הערימה הקומפקטית פועלת בקונטיינר יחיד עם אחסון BoltDB מוטמע — אין צורך במסד נתונים נפרד או במטמון.