עד 69% הנחה עבור Remark42

פרוסו את Remark42 בהתקנה בלחיצה אחת.

מנוע תגובות קוד פתוח ממוקד פרטיות לבלוגים ולאתרים — חלופה קלת משקל באירוח עצמי ל-Disqus.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו את Remark42 בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Remark42

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Remark42

Remark42 הוא מנוע תגובות קל משקל ובקוד פתוח עבור בלוגים ואתרי אינטרנט, שתוכנן כחלופה המכבדת פרטיות ל-Disqus, Facebook Comments, ופלטפורמות תגובות מסחריות אחרות. הוא כתוב ב-Go לצריכת זיכרון נמוכה ומקביליות גבוהה, ומוטמע באמצעות קטע קוד JavaScript יחיד בכל אתר אינטרנט — HTML סטטי, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, או כל פריים-וורק אחר — כדי להוסיף דיונים משורשרים מבלי לעקוב אחר מבקרים או להציג מודעות.

אירוח עצמי של Remark42 על ה-VPS שלכם שומר כל תגובת קורא, הצבעה וחשבון בתוך התשתית שלכם, במקום שייכרו על ידי SaaS של צד שלישי עבור נתוני פרסום. הערימה הקומפקטית פועלת בקונטיינר יחיד עם אחסון BoltDB מוטמע — אין צורך במסד נתונים נפרד או במטמון.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Remark42

הטמעה קלה

הטמיעו קטע קוד JavaScript יחיד בכל אתר אינטרנט כדי להוסיף תגובות משורשרות — עובד עם אתרים סטטיים, בלוגים, וכל פלטפורמה המאפשרת HTML מותאם אישית.

OAuth רב-ספקים

מבקרים מתחברים באמצעות Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, או באמצעות אימות אנונימי או קישור לדוא"ל.

פרטיות בראש

ללא פיקסלי מעקב, ללא קובצי קוקיס של צד שלישי, ללא פרופיל התנהגותי — Remark42 אוגרת רק את מה שנדרש כדי להציג תגובות והתראות.

Markdown ו-שרשורים

תמיכה מלאה ב-Markdown כולל בלוקי קוד, תגובות מקוננות, הצבעות, ועריכה/מחיקה עם חלונות זמן הניתנים להגדרה.

כלי ניהול

כלי ניהול מובנים למיתון המוני, חסימת IP, סינון קללות, חיפוש תגובות וקבלת התראות באימייל/טלגרם על תגובות חדשות.

גיבוי וייצוא

אחסון BoltDB קומפקטי עם גיבויים יומיים אוטומטיים, מייבא לתגובות Disqus ו-WordPress, וייצוא JSON להעברה.

למה להריץ את Remark42 על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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