פרוסו OneTimeSecret בהתקנה בלחיצה אחת.
שתפו סיסמאות ונתונים רגישים באמצעות קישורים מתכלים שניתן לצפות בהם פעם אחת בלבד.
בחרו תוכנית VPS עבור OneTimeSecret
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OneTimeSecret
OneTimeSecret מאפשרת שיתוף מידע רגיש — סיסמאות, מפתחות API, הודעות פרטיות — באמצעות קישורים שמשמידים את עצמם לאחר צפייה אחת. ברגע שהנמען פותח את הקישור, הסוד נמחק לצמיתות מהשרת, ולא משאיר אחריו עקבות.
אירוח עצמי של OneTimeSecret על גבי VPS משלכם פירושו שסודות משותפים לעולם אינם נוגעים בתשתית צד שלישי. אתם שולטים בהצפנה, במדיניות שמירת הנתונים וביומני הגישה, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור צוותים המטפלים באישורים, נתוני לקוחות, או כל מידע רגיש מדי עבור דוא"ל או צ'אט.
פיצ'רים עיקריים של OneTimeSecret
קישורים מתאדים
כל סוד נמחק מיד לאחר הצפייה הראשונה, מה שמבטיח שלא ניתן לגשת לנתונים רגישים שוב.
הגנת ביטוי סיסמה
הוסיפו ביטוי סיסמה אופציונלי כך שרק הנמען המיועד יוכל לפענח ולקרוא את הסוד.
תפוגה ניתנת להגדרה
הגדירו סודות שיפוגו אוטומטית לאחר דקות, שעות או ימים, גם אם הם לעולם לא נפתחים.
אין צורך בהרשמה
כל אחד יכול ליצור ולקבל סודות מבלי ליצור חשבון, מה שמפחית את החיכוך לשיתוף מהיר.
תמיכה בחשבון מנהל מערכת
צרו חשבון מנהל בביקור הראשון כדי לנטר שימוש ולנהל את המופע מממשק המשתמש.
למה להריץ את OneTimeSecret על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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