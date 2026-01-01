OneTimeSecret מאפשרת שיתוף מידע רגיש — סיסמאות, מפתחות API, הודעות פרטיות — באמצעות קישורים שמשמידים את עצמם לאחר צפייה אחת. ברגע שהנמען פותח את הקישור, הסוד נמחק לצמיתות מהשרת, ולא משאיר אחריו עקבות.

אירוח עצמי של OneTimeSecret על גבי VPS משלכם פירושו שסודות משותפים לעולם אינם נוגעים בתשתית צד שלישי. אתם שולטים בהצפנה, במדיניות שמירת הנתונים וביומני הגישה, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור צוותים המטפלים באישורים, נתוני לקוחות, או כל מידע רגיש מדי עבור דוא"ל או צ'אט.