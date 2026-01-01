Stump הוא שרת מדיה מהיר בקוד פתוח לקומיקס, מנגה וספרים אלקטרוניים, שנבנה ב-Rust. הוא מארגן את ספריות ה-EPUB, PDF, CBZ ו-CBR שלכם לממשק אינטרנט הניתן לגלישה עם קורא מובנה, וחושף קטלוג OPDS כך שכל קורא אלקטרוני או אפליקציה תואמים יוכלו להזרים את האוסף שלכם ישירות. סנכרון Kobo ו-KoReader שומר על התקדמות הקריאה מסונכרנת בין מכשירים ללא צורך בסימניות ידניות.

אירוח עצמי של Stump ב-VPS שלכם אומר שכל הספרייה שלכם נגישה מכל מכשיר, בכל מקום, ללא העלאת קבצים לשירות ענן של צד שלישי. השרת מבוסס ה-Rust פועל על משאבים מינימליים, מה שהופך אותו למעשי גם בתוכניות VPS ברמת כניסה.