פרוסו Stump בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת ספרי קומיקס, מאנגה וספרים אלקטרוניים באחסון עצמי, עם תמיכה ב-OPDS, סנכרון עם קוראים אלקטרוניים וקורא רשת מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור Stump
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Stump
Stump הוא שרת מדיה מהיר בקוד פתוח לקומיקס, מנגה וספרים אלקטרוניים, שנבנה ב-Rust. הוא מארגן את ספריות ה-EPUB, PDF, CBZ ו-CBR שלכם לממשק אינטרנט הניתן לגלישה עם קורא מובנה, וחושף קטלוג OPDS כך שכל קורא אלקטרוני או אפליקציה תואמים יוכלו להזרים את האוסף שלכם ישירות. סנכרון Kobo ו-KoReader שומר על התקדמות הקריאה מסונכרנת בין מכשירים ללא צורך בסימניות ידניות.
אירוח עצמי של Stump ב-VPS שלכם אומר שכל הספרייה שלכם נגישה מכל מכשיר, בכל מקום, ללא העלאת קבצים לשירות ענן של צד שלישי. השרת מבוסס ה-Rust פועל על משאבים מינימליים, מה שהופך אותו למעשי גם בתוכניות VPS ברמת כניסה.
פיצ'רים עיקריים של Stump
תמיכה ב-EPUB, PDF, CBZ/CBR
קראו קומיקס, מנגה, קובצי PDF וספרים אלקטרוניים ישירות בדפדפן באמצעות קורא מובנה רספונסיבי המותאם לכל פורמט.
תמיכה בקטלוג OPDS
חשפו את הספרייה שלכם באמצעות OPDS ו-OPDS Page Streaming כך שכל אפליקציה תואמת — Moon+ Reader, Kybook, Panels — תוכל לעיין ולהזרים את האוסף שלכם.
Kobo ו-KoReader סנכרון
סנכרנו התקדמות קריאה וסימניות עם קוראי ספרים אלקטרוניים של Kobo ו-KoReader באופן אוטומטי, תוך שמירה על המיקום שלכם עקבי בכל המכשירים.
בקרת גישה מפורטת
נהלו מספר חשבונות משתמש עם הרשאות מבוססות תפקידים, השולטות באילו ספריות כל משתמש יכול לגשת ומה הוא יכול לשנות.
אוספים ורשימות קריאה
ארגנו סדרות לאוספים ואצרו רשימות קריאה מסודרות כדי להדריך קוראים דרך סדרות מרובות כרכים או קשתות קרוסאובר.
למה להריץ את Stump על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.