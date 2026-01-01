ESPHome היא מערכת קוד פתוח שהופכת מיקרו-בקרים ESP8266 ו-ESP32 להתקני בית חכם באמצעות קובצי תצורה YAML פשוטים. אין צורך בתכנות C++ — הגדירו חיישנים, מתגים ותצוגות ב-YAML, ו-ESPHome מקמפלת וצורבת קושחה אופטימלית באופן אוטומטי. היא משתלבת באופן טבעי עם Home Assistant ותומכת ב-MQTT לתאימות עם כל פלטפורמת אוטומציה.

הפעלת ESPHome על VPS מספקת ניהול התקנים זמין תמיד וקומפילציית קושחה מרחוק הנגישה מכל מקום. תצורות ההתקנים שלכם מאוחסנות ומגובות באופן מרכזי, וניתן להפעיל עדכונים אלחוטיים (OTA) מבלי להיות ברשת המקומית שבה נמצאים ההתקנים הפיזיים.