פרוסו ESPHome בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת לניהול קושחה מבוססת YAML עבור מיקרו-בקרים ESP8266 ו-ESP32, עם לוח בקרה מבוסס אינטרנט ועדכונים אלחוטיים.
בחרו תוכנית VPS עבור ESPHome
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ESPHome
ESPHome היא מערכת קוד פתוח שהופכת מיקרו-בקרים ESP8266 ו-ESP32 להתקני בית חכם באמצעות קובצי תצורה YAML פשוטים. אין צורך בתכנות C++ — הגדירו חיישנים, מתגים ותצוגות ב-YAML, ו-ESPHome מקמפלת וצורבת קושחה אופטימלית באופן אוטומטי. היא משתלבת באופן טבעי עם Home Assistant ותומכת ב-MQTT לתאימות עם כל פלטפורמת אוטומציה.
הפעלת ESPHome על VPS מספקת ניהול התקנים זמין תמיד וקומפילציית קושחה מרחוק הנגישה מכל מקום. תצורות ההתקנים שלכם מאוחסנות ומגובות באופן מרכזי, וניתן להפעיל עדכונים אלחוטיים (OTA) מבלי להיות ברשת המקומית שבה נמצאים ההתקנים הפיזיים.
פיצ'רים עיקריים של ESPHome
הגדרות YAML
הגדירו התנהגות התקני ESP בקובצי YAML פשוטים עם אימות אוטומטי — ללא צורך בידע ב-C++ או בהגדרת IDE.
עדכונים אלחוטיים
דחפו עדכוני קושחה באופן אלחוטי לכל התקני ה-ESP שלכם ללא גישה פיזית, מה שהופך פריסות גדולות לקלות לתחזוקה.
אינטגרציה של Home Assistant
שילוב API מקורי עם Home Assistant מאפשר גילוי מכשירים מיידי ושליטה מקומית באפס השהיה ללא תלות בענן.
500+ רכיבים
תמיכה במאות חיישנים, צגים, בקרי LED ומפעילים פירושה שכמעט כל חומרה ניתנת לשילוב בצורה מובנית.
רישום בזמן אמת
הזרמת יומני מכשירים חיים ישירות בלוח המחוונים האינטרנטי לפתרון תקלות מהיר וניטור קריאות חיישנים במהלך הפיתוח.
למה להריץ את ESPHome על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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