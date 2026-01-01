October CMS היא מערכת ניהול תוכן מודרנית הבנויה על פריימוורק Laravel PHP. מיועדת הן למפתחים והן לצוותי תוכן, היא משלבת ממשק בקאנד נקי עם ארכיטקטורת תבניות ותוספים עוצמתית, מה שהופך את בניית אתרים ויישומי ווב מותאמים אישית בכל רמת מורכבות לפשוטה.

אירוח עצמי של October CMS על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על התוכן, התבניות והתוספים שלכם ללא עמלות פר-אתר או נעילת ספק. עם תמיכה ב-MySQL ו-MariaDB, אקוסיסטם עשיר של תוספי קהילה, וקוד ידידותי למפתחים, היא מתאימה לכל דבר, מבלוגים פשוטים ועד פלטפורמות מרובות עמודים מתוחכמות.