עד 69% הנחה עבור October CMS

התקינו October CMS בהתקנה בלחיצה אחת.

מערכת CMS מבוססת PHP באירוח עצמי, הבנויה על פלטפורמת Laravel לבניית אתרים ויישומי אינטרנט מודרניים וגמישים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו October CMS בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור October CMS

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם October CMS

October CMS היא מערכת ניהול תוכן מודרנית הבנויה על פריימוורק Laravel PHP. מיועדת הן למפתחים והן לצוותי תוכן, היא משלבת ממשק בקאנד נקי עם ארכיטקטורת תבניות ותוספים עוצמתית, מה שהופך את בניית אתרים ויישומי ווב מותאמים אישית בכל רמת מורכבות לפשוטה.

אירוח עצמי של October CMS על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על התוכן, התבניות והתוספים שלכם ללא עמלות פר-אתר או נעילת ספק. עם תמיכה ב-MySQL ו-MariaDB, אקוסיסטם עשיר של תוספי קהילה, וקוד ידידותי למפתחים, היא מתאימה לכל דבר, מבלוגים פשוטים ועד פלטפורמות מרובות עמודים מתוחכמות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של October CMS

יסודות Laravel

נבנה על בסיס פרימוורק ה-PHP של Laravel, המציע Eloquent ORM, Artisan CLI, ומוסכמות מוכרות שהופכות התאמה אישית והרחבה לפשוטות עבור מפתחי PHP.

מערכת אקולוגית של חיבורים

הרחיבו את הפונקציונליות באמצעות תוספים קהילתיים ורשמיים המכסים טפסים, SEO, גלריות ואימות, מבלי לכתוב קוד מותאם אישית.

עורך Backend חזותי

ניהול עמודים, פריסות, חלקי תבנית ובלוקי תוכן באמצעות ממשק ניהול אינטואיטיבי, מבלי לערוך קבצים ישירות בשרת.

מערכת ערכות נושא גמישה

בנו או התאימו אישית ערכות נושא באמצעות מערכת תבניות Twig ו-תצורות רכיבים המוגדרות ב-YAML, המפרידות בצורה נקייה בין שכבת התצוגה לבין לוגיקת היישום.

Headless API לתוכן

חשפו תוכן באמצעות נקודות קצה של REST API כדי להפעיל ממשקי קצה ללא ראש לצד דפים מסורתיים המעובדים בצד השרת מאותה התקנה.

למה להריץ את October CMS על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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