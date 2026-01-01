התקינו October CMS בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת CMS מבוססת PHP באירוח עצמי, הבנויה על פלטפורמת Laravel לבניית אתרים ויישומי אינטרנט מודרניים וגמישים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם October CMS
October CMS היא מערכת ניהול תוכן מודרנית הבנויה על פריימוורק Laravel PHP. מיועדת הן למפתחים והן לצוותי תוכן, היא משלבת ממשק בקאנד נקי עם ארכיטקטורת תבניות ותוספים עוצמתית, מה שהופך את בניית אתרים ויישומי ווב מותאמים אישית בכל רמת מורכבות לפשוטה.
אירוח עצמי של October CMS על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על התוכן, התבניות והתוספים שלכם ללא עמלות פר-אתר או נעילת ספק. עם תמיכה ב-MySQL ו-MariaDB, אקוסיסטם עשיר של תוספי קהילה, וקוד ידידותי למפתחים, היא מתאימה לכל דבר, מבלוגים פשוטים ועד פלטפורמות מרובות עמודים מתוחכמות.
פיצ'רים עיקריים של October CMS
יסודות Laravel
נבנה על בסיס פרימוורק ה-PHP של Laravel, המציע Eloquent ORM, Artisan CLI, ומוסכמות מוכרות שהופכות התאמה אישית והרחבה לפשוטות עבור מפתחי PHP.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את הפונקציונליות באמצעות תוספים קהילתיים ורשמיים המכסים טפסים, SEO, גלריות ואימות, מבלי לכתוב קוד מותאם אישית.
עורך Backend חזותי
ניהול עמודים, פריסות, חלקי תבנית ובלוקי תוכן באמצעות ממשק ניהול אינטואיטיבי, מבלי לערוך קבצים ישירות בשרת.
מערכת ערכות נושא גמישה
בנו או התאימו אישית ערכות נושא באמצעות מערכת תבניות Twig ו-תצורות רכיבים המוגדרות ב-YAML, המפרידות בצורה נקייה בין שכבת התצוגה לבין לוגיקת היישום.
Headless API לתוכן
חשפו תוכן באמצעות נקודות קצה של REST API כדי להפעיל ממשקי קצה ללא ראש לצד דפים מסורתיים המעובדים בצד השרת מאותה התקנה.
למה להריץ את October CMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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