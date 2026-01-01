פרוסו את ExpenseOwl בלחיצה אחת.
מעקב הוצאות קל משקל באירוח עצמי עם גרפים בלוח המחוונים, ניהול קטגוריות וייבוא/ייצוא CSV — אין צורך במסד נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור ExpenseOwl
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ExpenseOwl
ExpenseOwl היא אפליקציית מעקב הוצאות מינימלית באירוח עצמי, המאחסנת את כל הנתונים בקבצי JSON מקומיים ללא צורך במסד נתונים חיצוני. היא מספקת לוח מחוונים נקי עם תרשימי עוגה וסיכומי תזרים מזומנים, טבלת הוצאות ניתנת למיון לבדיקת רשומות, ופאנל הגדרות לניהול קטגוריות, מטבע, וייבוא/ייצוא נתונים.
אירוח עצמי של ExpenseOwl ב-VPS שלכם אומר שרשומותיכם הפיננסיות האישיות לעולם אינן עוזבות את התשתית שלכם. העיצוב הקל משקל נפרס תוך שניות ללא שירות מסד נתונים לתחזוקה, מה שהופך אותה לאחת הדרכים הפשוטות ביותר לקבל בעלות מלאה על נתוני הכספים האישיים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ExpenseOwl
לוח בקרה הוצאות
תרשימי עוגה וסיכומי תזרים מזומנים מספקים פירוט ויזואלי מיידי של דפוסי הוצאות בכל הקטגוריות המנוטרות.
ניהול קטגוריות
הגדירו וערוכו קטגוריות הוצאות מותאמות אישית בפאנל ההגדרות כדי להתאים למערכת התקצוב האישית או הביתית שלכם.
ייבוא וייצוא CSV
העבירו נתונים אל ומחוץ ל-ExpenseOwl באמצעות קובצי CSV — שימושי לייבוא היסטוריה מאפליקציות אחרות או ליצירת גיבויים ניידים.
אין צורך במסד נתונים
כל נתוני ההוצאות מאוחסנים בקובצי JSON מקומיים בנפח האחסון הייעודי, כך שאין שירות Postgres או MySQL להגדרה או לתחזוקה.
תמיכה PWA
התקינו את ExpenseOwl כ-Progressive Web App במחשב שולחני או במכשיר נייד לחוויה דמוית אפליקציה מקורית ישירות מהדפדפן.
למה להריץ את ExpenseOwl על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.