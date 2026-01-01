ExpenseOwl היא אפליקציית מעקב הוצאות מינימלית באירוח עצמי, המאחסנת את כל הנתונים בקבצי JSON מקומיים ללא צורך במסד נתונים חיצוני. היא מספקת לוח מחוונים נקי עם תרשימי עוגה וסיכומי תזרים מזומנים, טבלת הוצאות ניתנת למיון לבדיקת רשומות, ופאנל הגדרות לניהול קטגוריות, מטבע, וייבוא/ייצוא נתונים.

אירוח עצמי של ExpenseOwl ב-VPS שלכם אומר שרשומותיכם הפיננסיות האישיות לעולם אינן עוזבות את התשתית שלכם. העיצוב הקל משקל נפרס תוך שניות ללא שירות מסד נתונים לתחזוקה, מה שהופך אותה לאחת הדרכים הפשוטות ביותר לקבל בעלות מלאה על נתוני הכספים האישיים שלכם.