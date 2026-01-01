Matrix Conduit הוא שרת ביתי Matrix פשוט, מהיר ואמין שנכתב ב-Rust. עוצב כחלופה קלת משקל ל-**Synapse**, הוא מגיע כקובץ בינארי יחיד עם מסד נתונים **RocksDB** מוטמע, ומבטל את הצורך ב-**PostgreSQL** או בשירותים חיצוניים אחרים, ומפחית באופן דרמטי את טביעת הרגל של המשאבים הנדרשים להפעלת שרת צ'אט משלכם.

אירוח עצמי של **Conduit** על **VPS** מעניק לכם בעלות מלאה על היסטוריית הודעות, מדיה ומפתחות הצפנה, תוך כדי איחוד עם רשת **Matrix** הגלובלית. הצפנה מקצה לקצה מופעלת כברירת מחדל, וכל לקוח **Matrix** סטנדרטי כמו **Element**, **FluffyChat** או **Cinny** מתחבר מיד, כך שהקהילה שלכם ממשיכה להשתמש בכלים שהיא כבר מכירה.