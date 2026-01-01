התקינו Matrix Conduit בלחיצה אחת.
שרת ביתי Matrix קל משקל מבוסס Rust לצ'אט מאוחד ומאובטח עם צריכת משאבים מינימלית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Matrix Conduit
Matrix Conduit הוא שרת ביתי Matrix פשוט, מהיר ואמין שנכתב ב-Rust. עוצב כחלופה קלת משקל ל-**Synapse**, הוא מגיע כקובץ בינארי יחיד עם מסד נתונים **RocksDB** מוטמע, ומבטל את הצורך ב-**PostgreSQL** או בשירותים חיצוניים אחרים, ומפחית באופן דרמטי את טביעת הרגל של המשאבים הנדרשים להפעלת שרת צ'אט משלכם.
אירוח עצמי של **Conduit** על **VPS** מעניק לכם בעלות מלאה על היסטוריית הודעות, מדיה ומפתחות הצפנה, תוך כדי איחוד עם רשת **Matrix** הגלובלית. הצפנה מקצה לקצה מופעלת כברירת מחדל, וכל לקוח **Matrix** סטנדרטי כמו **Element**, **FluffyChat** או **Cinny** מתחבר מיד, כך שהקהילה שלכם ממשיכה להשתמש בכלים שהיא כבר מכירה.
פיצ'רים עיקריים של Matrix Conduit
קל משקל
בינארי Rust יחיד עם מאגר RocksDB מוטמע פועל בנוחות בתוכניות VPS קטנות שבהן Synapse יתקשה.
הצפנה מקצה לקצה
חדרים פרטיים והודעות ישירות מוצפנים כברירת מחדל, כך שתוכן ההודעות נשאר בלתי קריא לכל אחד מלבד הנמענים שלהם.
מטריקס פדרציה
התחברו למשתמשים בכל שרת ביתי אחר של Matrix ברחבי העולם באמצעות פרוטוקול Matrix הפתוח ורשת הפדרציה.
אין מסד נתונים חיצוני
מאחסן את כל הנתונים במופע RocksDB מוטמע, מבטל את המורכבות של הגדרה, כוונון וגיבוי של PostgreSQL.
לקוחות סטנדרטיים נתמכים
עובד עם Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, וכל לקוח אחר שתומך ב-Matrix client-server API.
בקרת טוקן רישום
חסמו יצירת חשבונות חדשים מאחורי אסימון סודי משותף, כך שרק אנשים שאתם מזמינים יוכלו להירשם לשרת שלכם.
למה להריץ את Matrix Conduit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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