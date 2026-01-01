התקינו Pulse בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מחוונים לניטור בזמן אמת עבור Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker, ו-Kubernetes עם התראות ומדדים היסטוריים.
בחרו תוכנית VPS עבור Pulse
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pulse
Pulse הוא לוח מחוונים לניטור בזמן אמת בקוד פתוח, שמעניק לכם תצוגה אחידה ומאוחדת של אשכולות Proxmox VE, מופעי Proxmox Backup Server, מארחי Docker ועומסי עבודה של Kubernetes. הוא סוקר באופן רציף כל צומת מחובר ומזרים מדדי CPU, זיכרון, אחסון ורשת לממשק ווב מהיר, כך שתוכלו לזהות לחץ על מכונה וירטואלית, קונטיינר או מאגר נתוני גיבוי ברגע שזה קורה, במקום לאחר תקלה.
מכיוון ש-Pulse מתארח באופן עצמאי, כל אישור ומדד נשארים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא טלמטריה של צד שלישי וללא רישוי לכל צומת. הפעלתו על גבי VPS משלכם שומרת על לוח המחוונים נגיש גם כאשר מארח מנוטר מתקשה, והתראות סף הניתנות להגדרה מודיעות לכם באמצעות אימייל, webhooks או צ'אט לפני שבעיות קטנות הופכות לזמן השבתה.
פיצ'רים עיקריים של Pulse
תצוגת Proxmox מאוחדת
ניטור מספר אשכולות Proxmox VE ומופעי Proxmox Backup Server מלוח מחוונים אחד, עם מדדים לכל VM, לכל קונטיינר ולכל מאגר נתונים.
מדדי הזרמה בזמן אמת
נתוני CPU, זיכרון, דיסק ורשת בזמן אמת מתעדכנים באופן רציף על גבי WebSocket, כך שאתם רואים שינויי עומס ברגע שהם מתרחשים.
ניטור Docker ו-Kubernetes
עקבו אחר שימוש במשאבי קונטיינרים ו-pods לצד מארחי Proxmox שלכם, לתמונה עקבית אחת בכל המכונות הווירטואליות והקונטיינרים.
התראות סף ניתנות להגדרה
הגדירו מגבלות על CPU, זיכרון, אחסון או טמפרטורה וקבלו התראה באימייל, ב-webhook או בצ'אט לפני שהבעיות מחמירות.
תישאול API ללא סוכן
Pulse מתחבר ל-Proxmox באמצעות אסימוני API, כך שאין צורך להתקין דבר נוסף על הצמתים שהוא מנטר.
למה להריץ את Pulse על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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