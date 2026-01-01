Pulse הוא לוח מחוונים לניטור בזמן אמת בקוד פתוח, שמעניק לכם תצוגה אחידה ומאוחדת של אשכולות Proxmox VE, מופעי Proxmox Backup Server, מארחי Docker ועומסי עבודה של Kubernetes. הוא סוקר באופן רציף כל צומת מחובר ומזרים מדדי CPU, זיכרון, אחסון ורשת לממשק ווב מהיר, כך שתוכלו לזהות לחץ על מכונה וירטואלית, קונטיינר או מאגר נתוני גיבוי ברגע שזה קורה, במקום לאחר תקלה.

מכיוון ש-Pulse מתארח באופן עצמאי, כל אישור ומדד נשארים בתשתית שאתם שולטים בה, ללא טלמטריה של צד שלישי וללא רישוי לכל צומת. הפעלתו על גבי VPS משלכם שומרת על לוח המחוונים נגיש גם כאשר מארח מנוטר מתקשה, והתראות סף הניתנות להגדרה מודיעות לכם באמצעות אימייל, webhooks או צ'אט לפני שבעיות קטנות הופכות לזמן השבתה.