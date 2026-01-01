התקינו את Firefox בלחיצה אחת.
דפדפן Firefox באירוח עצמי, נגיש מכל מכשיר דרך ממשק ווב, עם שמירה על סימניות, הרחבות והגדרות.
בחרו תוכנית VPS עבור Firefox
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Firefox
Firefox ב-Docker מריץ דפדפן עשיר בתכונות על שרת ה-VPS שלכם ומזרים אותו לכל דפדפן אינטרנט מודרני באמצעות ממשק משתמש גרפי (GUI) מבוסס ווב. זה מספק לכם סביבת גלישה מבודדת שמגנה על המכשירים המקומיים שלכם, מסווה את כתובת ה-IP הביתית שלכם, ומאפשר לכם לשמור על פרופיל גלישה עקבי – הכולל סימניות, סיסמאות והרחבות – נגיש מכל מקום בעולם.
אירוח עצמי של Firefox על שרת ה-VPS שלכם פירושו שסשני הגלישה שלכם לעולם אינם מעובדים דרך שירות שולחן עבודה מרוחק מסחרי, מה שמעניק לחוקרי אבטחה, למשתמשים מודעי פרטיות ולצוותים מרוחקים דפדפן פרטי, זמין תמיד, תחת שליטתם המלאה.
פיצ'רים עיקריים של Firefox
סביבת גלישה מבודדת
גלישה מכתובת ה-IP של ה-VPS במקום מהחיבור המקומי שלכם, הגנה על המערכת המקומית שלכם מפני איומים מבוססי אינטרנט והסתרת כתובת הבית שלכם.
פרופיל קבוע
סימניות, היסטוריה, סיסמאות ותוספים מותקנים שורדים הפעלות מחדש של קונטיינרים, ומעניקים לכם חוויית גלישה עקבית בכל פעם.
גישה מכל מכשיר
פתחו את סשן הדפדפן שלכם בכל דפדפן אינטרנט מודרני — אין צורך בהתקנת תוכנה או בלקוח VNC בהתקן הניגש.
תמיכה בהרחבות
התקינו כל תוסף Firefox, כולל חוסמי פרסומות, מנהלי סיסמאות וכלי פרטיות, בדיוק כפי שהייתם עושים בהתקנת Firefox מקומית.
הזרמת שמע
אודיו אינטרנטי מופעל כברירת מחדל כך שתוכלו להפעיל מדיה, לצפות בסרטונים ולהשתמש ביישומי קול מבוססי אינטרנט דרך הסשן המרוחק.
למה להריץ את Firefox על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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