Firefox ב-Docker מריץ דפדפן עשיר בתכונות על שרת ה-VPS שלכם ומזרים אותו לכל דפדפן אינטרנט מודרני באמצעות ממשק משתמש גרפי (GUI) מבוסס ווב. זה מספק לכם סביבת גלישה מבודדת שמגנה על המכשירים המקומיים שלכם, מסווה את כתובת ה-IP הביתית שלכם, ומאפשר לכם לשמור על פרופיל גלישה עקבי – הכולל סימניות, סיסמאות והרחבות – נגיש מכל מקום בעולם.

אירוח עצמי של Firefox על שרת ה-VPS שלכם פירושו שסשני הגלישה שלכם לעולם אינם מעובדים דרך שירות שולחן עבודה מרוחק מסחרי, מה שמעניק לחוקרי אבטחה, למשתמשים מודעי פרטיות ולצוותים מרוחקים דפדפן פרטי, זמין תמיד, תחת שליטתם המלאה.