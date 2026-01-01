התקינו Manticore Search בלחיצה אחת.
מסד נתונים לחיפוש בקוד פתוח עתיר ביצועים, עם חיפוש טקסט מלא, חיפוש וקטורי ותמיכה בפרוטוקול MySQL.
בחרו תוכנית VPS עבור Manticore Search
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Manticore Search
Manticore Search היא מסד נתונים חזק בקוד פתוח שנבנה במיוחד עבור חיפוש. הוא נוצר בשנת 2017 כהמשך לפרויקט Sphinx Search, והוא משלב חיפוש טקסט מלא, חיפוש דמיון וקטורי וניתוח נתונים בזמן אמת במנוע אחד — נגיש באמצעות פרוטוקול MySQL המוכר או API JSON HTTP.
בניגוד ל-Elasticsearch, Manticore כתוב ב-C++ ודורש משאבים מינימליים תוך מתן ביצועי שאילתות מצוינים על פני מיליארדי מסמכים. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית החיפוש שלכם — ללא עמלות לפי שאילתה, ללא נעילת ספק וללא תקורה של JVM.
פיצ'רים עיקריים של Manticore Search
חיפוש בטקסט מלא
20+ אופרטורי חיפוש, כולל fuzzy matching, stemming ו-lemmatization, לאחזור מדויק של טקסט מלא על פני אוספי מסמכים גדולים.
תואם MySQL
התחברו באמצעות כל לקוח MySQL, ORM או כלי BI — אין צורך ב-SDK חדש, וכלי עבודה קיימים מבוססי MySQL פועלים באופן מיידי.
חיפוש וקטורי
HNSW אינדקס וקטורי מובנה מאפשר חיפוש דמיון סמנטי ושאילתות היברידיות של מילות מפתח + וקטורים ללא מסד נתונים וקטורי נפרד.
אינדוקס בזמן אמת
מסמכים הופכים לניתנים לחיפוש מיד עם ההכנסה ללא עיכוב בבנייה מחדש של האינדקס, ושומר על עדכניות התוצאות במערכי נתונים המשתנים במהירות.
אחסון עמודתי
פורמט עמודתי מאיץ ניתוחים, צבירות וחיפוש מבוסס פאסטות על פני מערכי נתונים גדולים עם תקורה נמוכה של זיכרון.
למה להריץ את Manticore Search על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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