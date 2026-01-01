Manticore Search היא מסד נתונים חזק בקוד פתוח שנבנה במיוחד עבור חיפוש. הוא נוצר בשנת 2017 כהמשך לפרויקט Sphinx Search, והוא משלב חיפוש טקסט מלא, חיפוש דמיון וקטורי וניתוח נתונים בזמן אמת במנוע אחד — נגיש באמצעות פרוטוקול MySQL המוכר או API JSON HTTP.

בניגוד ל-Elasticsearch, Manticore כתוב ב-C++ ודורש משאבים מינימליים תוך מתן ביצועי שאילתות מצוינים על פני מיליארדי מסמכים. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית החיפוש שלכם — ללא עמלות לפי שאילתה, ללא נעילת ספק וללא תקורה של JVM.