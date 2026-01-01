Databag היא פלטפורמת הודעות פדרטיבית באחסון עצמי, שמביאה תקשורת מבוזרת ליחידים ולקהילות קטנות מבלי להסתמך על שרתים תאגידיים או תשתית blockchain. באמצעות קריפטוגרפיה של מפתח ציבורי-פרטי לזהות, חשבונות אינם קשורים לשום דומיין אחסון ספציפי — משתמשים בצמתי Databag שונים יכולים לשלוח הודעות זה לזה בחופשיות, בדומה לאופן שבו פועלת פדרציית email.

הפלטפורמה תומכת בנושאים חתומים מוצפנים מקצה לקצה, שיחות audio ו-video, התראות push למכשירים ניידים, וכן בארגון הודעות מבוסס נושאים. אחסון עצמי על ה-VPS שלכם אומר שכל השיחות, היסטוריית השיחות ונתוני אנשי הקשר נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם, עם חשבונות ללא הגבלה לכל צומת וללא עמלות לכל משתמש — מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משפחות, קבוצות חברים וארגונים קטנים שרוצים תקשורת מודרנית ללא מתווכים תאגידיים.