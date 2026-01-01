עד 69% הנחה עבור Databag

התקינו את Databag בלחיצה אחת.

מסנג'ר פדרטיבי באחסון עצמי עם הצפנה מקצה לקצה, שיחות אודיו/וידאו, ושרשורי שיחה מבוססי נושא.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Databag בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Databag

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Databag

Databag היא פלטפורמת הודעות פדרטיבית באחסון עצמי, שמביאה תקשורת מבוזרת ליחידים ולקהילות קטנות מבלי להסתמך על שרתים תאגידיים או תשתית blockchain. באמצעות קריפטוגרפיה של מפתח ציבורי-פרטי לזהות, חשבונות אינם קשורים לשום דומיין אחסון ספציפי — משתמשים בצמתי Databag שונים יכולים לשלוח הודעות זה לזה בחופשיות, בדומה לאופן שבו פועלת פדרציית email.

הפלטפורמה תומכת בנושאים חתומים מוצפנים מקצה לקצה, שיחות audio ו-video, התראות push למכשירים ניידים, וכן בארגון הודעות מבוסס נושאים. אחסון עצמי על ה-VPS שלכם אומר שכל השיחות, היסטוריית השיחות ונתוני אנשי הקשר נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם, עם חשבונות ללא הגבלה לכל צומת וללא עמלות לכל משתמש — מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משפחות, קבוצות חברים וארגונים קטנים שרוצים תקשורת מודרנית ללא מתווכים תאגידיים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Databag

הודעות פדרטיביות

חשבונות בצמתי Databag שונים יכולים לתקשר ישירות, וליצור רשת מבוזרת שבה אף שרת יחיד אינו שולט בכל השיחות.

הצפנה מקצה לקצה

נושאים חתומים משתמשים בהצפנה בצד הלקוח, כך שתוכן ההודעות פרטי אפילו ממנהל השרת המארח את הצומת.

שיחות אודיו ו-וידאו

שיחות מובנות מבטלות את הצורך בכלי נפרד לשיחות ועידה בווידאו עבור קהילות שכבר משתמשות ב-Databag לשליחת הודעות.

שרשורים לפי נושאים

מארגן שיחות לפי נושא במקום לפי איש קשר, מה שמקל לשמור על דיונים ממוקדים וניתנים לחיפוש ברחבי קהילה.

חשבונות ללא הגבלה

כל צומת תומך בכמה חשבונות שצריך ללא עלות נוספת, מה שהופך את זה למשתלם לארח הודעות עבור משק בית שלם או ארגון.

למה להריץ את Databag על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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