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מסנג'ר פדרטיבי באחסון עצמי עם הצפנה מקצה לקצה, שיחות אודיו/וידאו, ושרשורי שיחה מבוססי נושא.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Databag
Databag היא פלטפורמת הודעות פדרטיבית באחסון עצמי, שמביאה תקשורת מבוזרת ליחידים ולקהילות קטנות מבלי להסתמך על שרתים תאגידיים או תשתית blockchain. באמצעות קריפטוגרפיה של מפתח ציבורי-פרטי לזהות, חשבונות אינם קשורים לשום דומיין אחסון ספציפי — משתמשים בצמתי Databag שונים יכולים לשלוח הודעות זה לזה בחופשיות, בדומה לאופן שבו פועלת פדרציית email.
הפלטפורמה תומכת בנושאים חתומים מוצפנים מקצה לקצה, שיחות audio ו-video, התראות push למכשירים ניידים, וכן בארגון הודעות מבוסס נושאים. אחסון עצמי על ה-VPS שלכם אומר שכל השיחות, היסטוריית השיחות ונתוני אנשי הקשר נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם, עם חשבונות ללא הגבלה לכל צומת וללא עמלות לכל משתמש — מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משפחות, קבוצות חברים וארגונים קטנים שרוצים תקשורת מודרנית ללא מתווכים תאגידיים.
פיצ'רים עיקריים של Databag
הודעות פדרטיביות
חשבונות בצמתי Databag שונים יכולים לתקשר ישירות, וליצור רשת מבוזרת שבה אף שרת יחיד אינו שולט בכל השיחות.
הצפנה מקצה לקצה
נושאים חתומים משתמשים בהצפנה בצד הלקוח, כך שתוכן ההודעות פרטי אפילו ממנהל השרת המארח את הצומת.
שיחות אודיו ו-וידאו
שיחות מובנות מבטלות את הצורך בכלי נפרד לשיחות ועידה בווידאו עבור קהילות שכבר משתמשות ב-Databag לשליחת הודעות.
שרשורים לפי נושאים
מארגן שיחות לפי נושא במקום לפי איש קשר, מה שמקל לשמור על דיונים ממוקדים וניתנים לחיפוש ברחבי קהילה.
חשבונות ללא הגבלה
כל צומת תומך בכמה חשבונות שצריך ללא עלות נוספת, מה שהופך את זה למשתלם לארח הודעות עבור משק בית שלם או ארגון.
למה להריץ את Databag על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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