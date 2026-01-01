התקינו את Movary בלחיצה אחת.
מעקב היסטוריית צפייה בסרטים באירוח עצמי עם סקרובלינג של Plex, Jellyfin, Emby, ו-Trakt וסטטיסטיקות עשירות.
בחרו תוכנית VPS עבור Movary
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Movary
Movary היא אפליקציית רשת חינמית בקוד פתוח שנבנתה במיוחד עבור חובבי קולנוע שרוצים בעלות מלאה על היסטוריית הצפייה שלהם. היא שואבת מטא-דאטה מ-The Movie Database ו-IMDb, עוקבת אחר כל צפייה עם חותמות זמן ודירוגים, ומציגה סטטיסטיקות מעמיקות על השחקנים, הבמאים, הז'אנרים, השפות והעשורים שמעצבים את הטעם שלכם.
אירוח עצמי של Movary על VPS שומר על היסטוריית הצפייה שלכם פרטית וניידת, עם ייבוא מ-Trakt, Letterboxd ו-Netflix, בתוספת סקרובלינג אוטומטי מ-Plex, Jellyfin, Emby ו-Kodi. בניגוד לטראקרים מסחריים, אין מיקוד פרסומות, אין תמחור לפי משתמש, ונתוני הצפייה שלכם לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Movary
Plex ו-Jellyfin scrobbling
רשמו אוטומטית כל סרט שנצפה ב-Plex, ב-Jellyfin, ב-Emby, או ב-Kodi מבלי לסמן צפיות באופן ידני.
סטטיסטיקות צפייה מפורטות
ראו את השחקנים, הבמאים, הז'אנרים, השפות והעשורים המובילים שלכם, באמצעות תרשימים שממחישים כיצד הטעם שלכם מתפתח לאורך זמן.
ייבוא Trakt ו-Letterboxd
הביאו היסטוריית צפייה קיימת מ-Trakt, Letterboxd, או Netflix ביום הראשון במקום להתחיל מאפס.
דירוגים והערות אישיות
דרגו כל סרט עם ציונים והערות אישיים כדי לשחזר את התמונה של הסרטים שכבר ראיתם.
יישום רשת ניתן להתקנה
התקינו Movary כיישום רשת מתקדם בטלפונים ובמחשבים שולחניים לתחושה טבעית ללא חנות אפליקציות.
תמיכה מרובת משתמשים
שתפו שרת אחד עם חברים או משפחה, תוך שמירה על כל פרופיל, עם רשימת צפייה, דירוגים וסטטיסטיקות משלו, מבודד לחלוטין.
למה להריץ את Movary על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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