Movary היא אפליקציית רשת חינמית בקוד פתוח שנבנתה במיוחד עבור חובבי קולנוע שרוצים בעלות מלאה על היסטוריית הצפייה שלהם. היא שואבת מטא-דאטה מ-The Movie Database ו-IMDb, עוקבת אחר כל צפייה עם חותמות זמן ודירוגים, ומציגה סטטיסטיקות מעמיקות על השחקנים, הבמאים, הז'אנרים, השפות והעשורים שמעצבים את הטעם שלכם.

אירוח עצמי של Movary על VPS שומר על היסטוריית הצפייה שלכם פרטית וניידת, עם ייבוא מ-Trakt, Letterboxd ו-Netflix, בתוספת סקרובלינג אוטומטי מ-Plex, Jellyfin, Emby ו-Kodi. בניגוד לטראקרים מסחריים, אין מיקוד פרסומות, אין תמחור לפי משתמש, ונתוני הצפייה שלכם לעולם אינם עוזבים את השרת שלכם.