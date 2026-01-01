Remmina היא לקוח שולחן עבודה מרוחק עשיר בתכונות, התומכת בפרוטוקולי RDP, VNC, SSH ו-SPICE בתוך יישום אחד, המסופקת באמצעות ממשק מבוסס דפדפן. על ידי קונטיינריזציה של Remmina על גבי VPS, אתם מקבלים גישה לשרתי Windows, לשולחנות עבודה של Linux ולמכונות וירטואליות מכל מכשיר – מחשבים ניידים מנוהלים, טאבלטים או מחשבים ציבוריים – ללא צורך בהתקנת לקוחות מקומיים או הגדרת תוכנה לכל מכשיר בנפרד.

ריכוז Remmina על גבי VPS יוצר שרת קפיצה (jump host) מאובטח שבו פרופילי חיבור ואישורים נשמרים על תשתית מבוקרת, במקום להיות מפוזרים על פני התקני קצה. צוותים נהנים מגישה משותפת ומוגדרת באופן עקבי לכל המערכות המרוחקות, וחברים חדשים יכולים להתחבר לכל שרת נדרש באופן מיידי ללא צורך בהגדרה פרטנית.