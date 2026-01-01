פרוסו Remmina בהתקנה בלחיצה אחת.
לקוח שולחן עבודה מרוחק רב-פרוטוקולי התומך ב-RDP, VNC, SSH, ו-SPICE, נגיש מכל דפדפן אינטרנט.
בחרו תוכנית VPS עבור Remmina
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Remmina
Remmina היא לקוח שולחן עבודה מרוחק עשיר בתכונות, התומכת בפרוטוקולי RDP, VNC, SSH ו-SPICE בתוך יישום אחד, המסופקת באמצעות ממשק מבוסס דפדפן. על ידי קונטיינריזציה של Remmina על גבי VPS, אתם מקבלים גישה לשרתי Windows, לשולחנות עבודה של Linux ולמכונות וירטואליות מכל מכשיר – מחשבים ניידים מנוהלים, טאבלטים או מחשבים ציבוריים – ללא צורך בהתקנת לקוחות מקומיים או הגדרת תוכנה לכל מכשיר בנפרד.
ריכוז Remmina על גבי VPS יוצר שרת קפיצה (jump host) מאובטח שבו פרופילי חיבור ואישורים נשמרים על תשתית מבוקרת, במקום להיות מפוזרים על פני התקני קצה. צוותים נהנים מגישה משותפת ומוגדרת באופן עקבי לכל המערכות המרוחקות, וחברים חדשים יכולים להתחבר לכל שרת נדרש באופן מיידי ללא צורך בהגדרה פרטנית.
פיצ'רים עיקריים של Remmina
גישה רב-פרוטוקולית
התחברו באמצעות RDP, VNC, SSH, או SPICE מאותו ממשק, המכסה שרתי Windows, שולחנות עבודה של Linux, ומכונות וירטואליות KVM במקום אחד.
ממשק מבוסס דפדפן
גשו למערכות מרוחקות מכל מכשיר באמצעות דפדפן אינטרנט — אין צורך בהתקנת לקוח מקורי במחשבים ניידים מנוהלים, טאבלטים או תחנות עבודה משותפות.
פרופילי חיבור שמורים
אחסנו פרטי התחברות ואישורים לכל מערכת מרוחקת, כדי שצוותים יוכלו להתחבר באופן מיידי מבלי להזין מחדש שמות מארחים ונתוני אימות.
לוח עריכה והעברת קבצים
שתפו תוכן לוח גזירים והעבירו קבצים בין הסשן המקומי שלכם למערכות מרוחקות באמצעות פרוטוקולים נתמכים לזרימת עבודה חלקה בין מכונות.
אחסון אישורים מרכזי
שמרו סיסמאות גישה מרחוק בתשתית VPS מאובטחת במקום במכשירי קצה שעלולים ללכת לאיבוד, להיגנב או להיפרץ.
למה להריץ את Remmina על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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