התקינו Mayan EDMS בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול מסמכים ארגוני בקוד פתוח עם OCR, חיפוש טקסט מלא, זרימות עבודה, הרשאות מבוססות תפקידים ו-בקרת גרסאות.
בחרו תוכנית VPS עבור Mayan EDMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mayan EDMS
Mayan EDMS היא מערכת ניהול מסמכים ארגונית חינמית, בקוד פתוח, הלוכדת, מאחסנת, מארגנת ושולפת את מסמכי הארגון שלכם באמצעות ממשק אינטרנטי נקי. נבנתה על גבי Django ומשמשת בארגוני בריאות, משפט, ממשל ופיננסים ברחבי העולם, Mayan מספקת OCR, חיפוש טקסט מלא, זרימות עבודה אוטומטיות, בקרת גישה מבוססת תפקידים מדויקת, היסטוריית גרסאות וארונות מונחי מטא-דאטה — תכונות הנמצאות בדרך כלל במוצרי DMS מסחריים העולים אלפי דולרים לרישיון.
אירוח עצמי של Mayan EDMS על ה-VPS שלכם שומר כל מסמך, יומן ביקורת ותהליך עבודה בתוך התשתית שלכם, במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי. מסמכים נשמרים מוצפנים במנוחה, ומערכת ההרשאות העשירה מאפשרת לכם להפריד נראות בין מחלקות, לקוחות או היקפי תאימות.
פיצ'רים עיקריים של Mayan EDMS
OCR ו-חיפוש טקסט מלא
OCR מובנה מחלץ טקסט מקובצי PDF ותמונות סרוקים, מאנדקס כל מילה לחיפוש טקסט מלא מיידי בכל ספריית המסמכים.
זרימות עבודה אוטומטיות
הגדירו תהליכי אישור מרובי שלבים עם ניתוב מותנה, בדיקה מקבילה ופעולות מופעלות במעברי מצב של מסמכים.
הרשאות מבוססות תפקידים
בקרת גישה גרנולרית ברמת מסמך, תיקייה וסוג מטא-דאטה מאפשרת לכם להפריד נראות לפי מחלקה, לקוח או היקף תאימות.
ארונות ומטאדאטה
ארגנו מסמכים בארונות היררכיים עם שדות מטא-דאטה מותאמים אישית, כללי תיוק חכמים וסינון מבוסס תגיות לשליפה מהירה.
היסטוריית גרסאות ויומן ביקורת
כל העלאה, עריכה, תגובה וצפייה מתועדת בגרסאות ומבוקרת, ומספקת שרשרת שמירה מלאה לצורכי ציות ודרישות רגולטוריות.
REST API ו-אינטגרציות
מערכת REST API ו-Webhook מקיפה מאפשרת שילוב פשוט של Mayan עם מערכות CRM, ERP ופלטפורמות חתימה אלקטרונית קיימות.
למה להריץ את Mayan EDMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.