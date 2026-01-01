Mayan EDMS היא מערכת ניהול מסמכים ארגונית חינמית, בקוד פתוח, הלוכדת, מאחסנת, מארגנת ושולפת את מסמכי הארגון שלכם באמצעות ממשק אינטרנטי נקי. נבנתה על גבי Django ומשמשת בארגוני בריאות, משפט, ממשל ופיננסים ברחבי העולם, Mayan מספקת OCR, חיפוש טקסט מלא, זרימות עבודה אוטומטיות, בקרת גישה מבוססת תפקידים מדויקת, היסטוריית גרסאות וארונות מונחי מטא-דאטה — תכונות הנמצאות בדרך כלל במוצרי DMS מסחריים העולים אלפי דולרים לרישיון.

אירוח עצמי של Mayan EDMS על ה-VPS שלכם שומר כל מסמך, יומן ביקורת ותהליך עבודה בתוך התשתית שלכם, במקום לעבור דרך SaaS של צד שלישי. מסמכים נשמרים מוצפנים במנוחה, ומערכת ההרשאות העשירה מאפשרת לכם להפריד נראות בין מחלקות, לקוחות או היקפי תאימות.