RosarioSIS היא מערכת מידע לתלמידים בקוד פתוח, חינמית, שנבנתה עבור בתי ספר, מחוזות חינוך ומרכזי הכשרה הזקוקים לנהל את מחזור החיים המלא של התלמיד במקום אחד. היא מכסה קבלה, תזמון, דיווח ציונים, נוכחות, משמעת, חיוב, שירותי מזון, ומעל תריסר מודולים נוספים — כולם נגישים מממשק אינטרנט רספונסיבי שעובד בטלפונים, טאבלטים ומחשבים שולחניים.

אירוח עצמי של RosarioSIS על ה-VPS שלכם שומר על רשומות תלמידים רגישות, ציונים ונתונים פיננסיים תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות לכל תלמיד או נעילת ספק ענן. הפריסה כוללת PostgreSQL ומגיעה מוגדרת מראש עם תוויות Traefik לניתוב HTTPS אוטומטי.