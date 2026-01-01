התקינו RosarioSIS בלחיצה אחת.
מערכת מידע לסטודנטים בקוד פתוח לניהול ציונים, לוחות זמנים, נוכחות, חיובים ושירותי מזון.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RosarioSIS
RosarioSIS היא מערכת מידע לתלמידים בקוד פתוח, חינמית, שנבנתה עבור בתי ספר, מחוזות חינוך ומרכזי הכשרה הזקוקים לנהל את מחזור החיים המלא של התלמיד במקום אחד. היא מכסה קבלה, תזמון, דיווח ציונים, נוכחות, משמעת, חיוב, שירותי מזון, ומעל תריסר מודולים נוספים — כולם נגישים מממשק אינטרנט רספונסיבי שעובד בטלפונים, טאבלטים ומחשבים שולחניים.
אירוח עצמי של RosarioSIS על ה-VPS שלכם שומר על רשומות תלמידים רגישות, ציונים ונתונים פיננסיים תחת שליטתכם הישירה, ללא עמלות לכל תלמיד או נעילת ספק ענן. הפריסה כוללת PostgreSQL ומגיעה מוגדרת מראש עם תוויות Traefik לניתוב HTTPS אוטומטי.
פיצ'רים עיקריים של RosarioSIS
ציונים ותעודות
עקבו אחר מטלות, חישובי ציונים משוקללים, תקופות הערכה, והפיקו תעודות הערכה ותמלילים להדפסה ישירות מהמערכת.
מעקב נוכחות
תעדו נוכחות יומית ונוכחות לפי קורס באמצעות קודים מותאמים אישית, לאחר מכן הפיקו דוחות היעדרות והודיעו להורים באופן אוטומטי באמצעות אימייל.
תזמון ורוטציה
בנו לוחות זמנים ראשיים, נהלו בקשות לקורסים, ו-שייכו תלמידים למגמות עם זיהוי התנגשויות ו-אילוצי חדרים ו-מורים.
חיוב ושירותי מזון
ניהול שכר לימוד, חשבוניות, תשלומים ותוכניות ארוחות בקפיטריה, עם יתרות חשבון לכל תלמיד ודוחות להדפסה.
פורטלי הורים ותלמידים
העניקו למשפחות חשבונות משלהן כדי לצפות בציונים, בלוחות זמנים, בנוכחות ובשיעורי בית מבלי לחשוף את תהליכי העבודה של צוות המשרד האחורי.
רב לשוני ומודולרי
זמין באנגלית, ספרדית, צרפתית ועוד, עם תוספים אופציונליים להערכות מקוונות, תמלילים ובונים דוחות מותאמים אישית.
למה להריץ את RosarioSIS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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