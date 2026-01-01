Convex היא פלטפורמת מסד נתונים ריאקטיבית שמדמיינת מחדש ארכיטקטורת backend עבור יישומים מודרניים. היא משלבת מסד נתונים מבוסס מסמכים עם מנויי שאילתות בזמן אמת, טרנזקציות ACID, ופונקציות serverless שרצות ישירות לצד הנתונים שלכם — הכל בפלטפורמה משולבת אחת. כאשר נתונים משתנים, כל לקוח רשום מתעדכן אוטומטית ללא polling או ניהול WebSocket ידני.

אירוח עצמי של Convex על ה-VPS שלכם מעניק לכם כוח חישוב ייעודי לביצועי מסד נתונים עקביים וריבונות נתונים מלאה, דבר קריטי עבור יישומים המטפלים בנתוני משתמשים הכפופים לתקנות פרטיות. פריסה זו כוללת את ה-backend של Convex לאחסון נתונים וביצוע פונקציות, ואת לוח המחוונים לניהול מסד הנתונים שלכם, ניטור שאילתות ופריסת פונקציות serverless. לאחר ההשקה הראשונה, צרו מפתח אדמין על ידי הרצת: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh