התקינו Convex בלחיצה אחת.
פלטפורמת מסד נתונים ריאקטיבית בקוד פתוח עם שאילתות בזמן אמת, טרנזקציות ACID ופונקציות ללא שרת עבור אפליקציות מודרניות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Convex
Convex היא פלטפורמת מסד נתונים ריאקטיבית שמדמיינת מחדש ארכיטקטורת backend עבור יישומים מודרניים. היא משלבת מסד נתונים מבוסס מסמכים עם מנויי שאילתות בזמן אמת, טרנזקציות ACID, ופונקציות serverless שרצות ישירות לצד הנתונים שלכם — הכל בפלטפורמה משולבת אחת. כאשר נתונים משתנים, כל לקוח רשום מתעדכן אוטומטית ללא polling או ניהול WebSocket ידני.
אירוח עצמי של Convex על ה-VPS שלכם מעניק לכם כוח חישוב ייעודי לביצועי מסד נתונים עקביים וריבונות נתונים מלאה, דבר קריטי עבור יישומים המטפלים בנתוני משתמשים הכפופים לתקנות פרטיות. פריסה זו כוללת את ה-backend של Convex לאחסון נתונים וביצוע פונקציות, ואת לוח המחוונים לניהול מסד הנתונים שלכם, ניטור שאילתות ופריסת פונקציות serverless. לאחר ההשקה הראשונה, צרו מפתח אדמין על ידי הרצת: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
פיצ'רים עיקריים של Convex
שאילתות ריאקטיביות בזמן אמת
שאילתות דוחפות אוטומטית עדכונים ללקוחות מחוברים ברגע שנתונים משתנים, ללא polling או קוד WebSocket ידני.
טרנזקציות ACID
כל כתיבה היא טרנזקציונלית לחלוטין, המבטיחה עקביות נתונים על פני עדכונים מקבילים ביישומי ריבוי משתמשים.
פונקציות ללא שרת
כתבו לוגיקת בקאנד כפונקציות TypeScript שפועלות ישירות בתוך מנוע מסד הנתונים, במיקום משותף עם הנתונים שלכם.
אחסון קבצים מובנה
אחסנו והגישו קבצים באופן מובנה ללא צורך בהגדרת שירות אחסון אובייקטים נפרד או שילוב CDN.
ניפוי באגים במסע בזמן
בדקו מצבי נתונים היסטוריים ושחזרו שאילתות עבר כדי לאבחן באגים מבלי לשחזר אותם בסביבת ייצור.
למה להריץ את Convex על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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