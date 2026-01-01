התקנת Typebot בלחיצה אחת.
בונה צ'אטבוטים ללא קוד ליצירת טפסים שיחתיים, סקרים וחוויות צ'אט אינטראקטיביות שתוכלו לארח בעצמכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Typebot
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Typebot
Typebot היא פלטפורמה לבניית טפסים שיחתיים המאוחסנת עצמאית, שמחליפה טפסי HTML סטטיים בזרימות אינטראקטיביות דמויות צ'אט. באמצעות עורך הקנבס שלה בשיטת גרור ושחרר, צוותים יכולים לעצב שיחות מרובות שלבים עם הסתעפויות מותנות, משתנים מותאמים אישית ואינטגרציות מובנות — ללא כתיבת קוד. הפלטפורמה מגיעה כשני שירותים: בונה לעיצוב וניהול זרימות, ומציג שמשרת צ'אטבוטים מפורסמים ישירות למשתמשי קצה.
אירוח עצמי של Typebot ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הגשה, העלאות קבצים ופרטי API ללא עמלות לפי הגשה וללא העברות נתונים לצד שלישי. הזרימות שלכם פועלות בדומיין שלכם, פרטיות לחלוטין, ללא הגבלות מלאכותיות על סביבות עבודה, חברי צוות או בוטים מפורסמים.
פיצ'רים עיקריים של Typebot
בונה זרימה חזותי
עצבו שיחות מסועפות באמצעות עורך קנבס עם למעלה מ-30 סוגי בלוקים, כולל קלטים, תנאים, הטמעות מדיה ואיסוף תשלומים.
אינטגרציות מובנות
חברו זרימות ישירות ל-OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier, ו-Make.com מבלי לעזוב את העורך.
לוגיקה מותנית
פיצול נתיבי שיחה בהתבסס על תשובות משתמשים, משתנים או תגובות API כדי לספק חוויות מותאמות אישית באופן מלא.
מצבי הטמעה גמישים
לפרסם צ'אטבוטים ככיסויי קופץ, ווידג'טים צדדיים, צ'אט במסך מלא, או הטמעות מוטבעות בכל אתר אינטרנט או יישום אינטרנט.
אנליטיקה בזמן אמת
עקבו אחר שיעורי הגשה, נקודות נטישה, ומשפכי השלמה עבור כל זרימה שפורסמה מלוח הבקרה.
סביבות עבודה צוותיות
ארגנו זרימות עבודה על פני סביבות עבודה מבודדות מרובות עם גישה מבוססת תפקידים עבור צוותים או לקוחות שונים.
למה להריץ את Typebot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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