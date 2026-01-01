Typebot היא פלטפורמה לבניית טפסים שיחתיים המאוחסנת עצמאית, שמחליפה טפסי HTML סטטיים בזרימות אינטראקטיביות דמויות צ'אט. באמצעות עורך הקנבס שלה בשיטת גרור ושחרר, צוותים יכולים לעצב שיחות מרובות שלבים עם הסתעפויות מותנות, משתנים מותאמים אישית ואינטגרציות מובנות — ללא כתיבת קוד. הפלטפורמה מגיעה כשני שירותים: בונה לעיצוב וניהול זרימות, ומציג שמשרת צ'אטבוטים מפורסמים ישירות למשתמשי קצה.

אירוח עצמי של Typebot ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הגשה, העלאות קבצים ופרטי API ללא עמלות לפי הגשה וללא העברות נתונים לצד שלישי. הזרימות שלכם פועלות בדומיין שלכם, פרטיות לחלוטין, ללא הגבלות מלאכותיות על סביבות עבודה, חברי צוות או בוטים מפורסמים.