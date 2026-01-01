התקנת Svix בלחיצה אחת.
שירות אספקת Webhook בקוד פתוח עם ניסיונות חוזרים אוטומטיים, חתימת הודעות ופורטל נקודות קצה ללקוחות הניתן להטמעה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Svix
Svix היא פלטפורמת משלוח Webhook בקוד פתוח, מוכנה לארגונים, המטפלת בכל מה שקשור לשליחת Webhooks אמינים בקנה מידה גדול. היא מנהלת ניסיונות חוזרים אוטומטיים עם השהיה אקספוננציאלית, ניטור תקינות נקודות קצה, חתימה ואימות הודעות, ויומן ביקורת מלא של כל ניסיון מסירה — כך שאינכם צריכים לבנות את התשתית הזו בעצמכם.
רכיב פורטל הניתן להטמעה מאפשר ללקוחות היישום שלכם לנהל בעצמם את נקודות הקצה של ה-Webhook ואת מנויי האירועים שלהם. בנוי ב-Rust לביצועים, Svix פועלת עם PostgreSQL ו-Redis, וחושפת REST API עם SDKs רשמיים לכל השפות העיקריות. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני ה-Webhook בשליטתכם.
פיצ'רים עיקריים של Svix
ניסיונות חוזרים אוטומטיים
מסירות Webhook כושלות מנוסות שוב באופן אוטומטי עם השהיה אקספוננציאלית, מה שמבטיח שההודעות יגיעו ליעדן גם במהלך תקלות זמניות.
חתימת הודעה
כל ה-webhooks היוצאים חתומים באמצעות HMAC-SHA256 או Ed25519, מה שמאפשר למקבלים לאמת באופן קריפטוגרפי את האותנטיות של כל הודעה.
פורטל הטמעתי
ספקו פורטל ניהול Webhook מובנה מראש שלקוחותיכם יכולים להשתמש בו כדי לרשום נקודות קצה ולהירשם לאירועים — ללא צורך בממשק משתמש מותאם אישית.
יומן ביקורת מסירה
כל ניסיון מסירה מתועד עם פרטי בקשה ותגובה מלאים, מה שמקל על איתור תקלות בכשלים והפעלה מחדש של אירועים שהוחמצו.
SDKs רב-לשוניים
ערכות SDK רשמיות ללקוח עבור Python, TypeScript, Go, Java, Ruby ו-C# מאפשרות לכם לשלב את Svix בכל קצה עורפי תוך דקות.
למה להריץ את Svix על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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