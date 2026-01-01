Svix היא פלטפורמת משלוח Webhook בקוד פתוח, מוכנה לארגונים, המטפלת בכל מה שקשור לשליחת Webhooks אמינים בקנה מידה גדול. היא מנהלת ניסיונות חוזרים אוטומטיים עם השהיה אקספוננציאלית, ניטור תקינות נקודות קצה, חתימה ואימות הודעות, ויומן ביקורת מלא של כל ניסיון מסירה — כך שאינכם צריכים לבנות את התשתית הזו בעצמכם.

רכיב פורטל הניתן להטמעה מאפשר ללקוחות היישום שלכם לנהל בעצמם את נקודות הקצה של ה-Webhook ואת מנויי האירועים שלהם. בנוי ב-Rust לביצועים, Svix פועלת עם PostgreSQL ו-Redis, וחושפת REST API עם SDKs רשמיים לכל השפות העיקריות. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני ה-Webhook בשליטתכם.