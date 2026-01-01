התקינו Copyparty בלחיצה אחת.
שרת קבצים נייד עם גישת HTTP, WebDAV, SFTP ו-FTP, העלאות הניתנות להמשך, ו-ללא תלויות במסדי נתונים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Copyparty
Copyparty הוא שרת קבצים באירוח עצמי שאורז מספר יוצא דופן של יכולות לתוך קונטיינר יחיד ללא מסד נתונים חיצוני. הוא משרת קבצים דרך HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ו-TFTP בו-זמנית, תומך בהעלאות מקוטעות הניתנות לחידוש ששורדות חיבורים שנקטעו, וכולל ספריית מדיה מלאה עם תמונות ממוזערות, השמעת אודיו וחיפוש טקסט מלא.
אירוח עצמי של Copyparty ב-VPS משלכם מעניק לכם פלטפורמת שיתוף קבצים פרטית שעובדת עם כל לקוח סטנדרטי — מדפדפן ועד Windows Explorer ו-FileZilla — ללא נעילת ספק או דמי אחסון חוזרים. מכיוון שהכל פועל בקונטיינר אחד עם נתונים המאוחסנים ישירות במערכת הקבצים, גיבויים והעברות הם פשוטים.
פיצ'רים עיקריים של Copyparty
גישה רב-פרוטוקולית
הגישו קבצים בו-זמנית דרך HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, ו-TFTP כך שכל לקוח — דפדפן, מנהל קבצים, או כלי CLI — יתחבר באמצעות הפרוטוקול המקורי שלו.
העלאות ניתנות להמשכה
תמיכה בהעלאה בנתחים מאפשרת להעברות קבצים גדולים להתחדש אוטומטית לאחר הפרעות ברשת, מבלי להתחיל מחדש מההתחלה.
ספריית מדיה מובנית
מייצר באופן אוטומטי תמונות ממוזערות ו-מחלץ מטא-דאטה עבור קבצי אודיו ווידאו, והופך את שרת הקבצים שלכם לאוסף מדיה שניתן לדפדף בו.
הסרת כפילויות קבצים
דדופליקציה מבוססת Hash מזהה קבצים זהים בעת העלאה ואוגרת עותק אחד בלבד, ובכך חוסכת מקום בדיסק ללא כל מאמץ ידני.
אין צורך במסד נתונים
כל הנתונים חיים ישירות על מערכת הקבצים — אין צורך לנהל, לגבות או להעביר PostgreSQL, MySQL או Redis לצד הקבצים שלך.
למה להריץ את Copyparty על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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