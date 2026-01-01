Copyparty הוא שרת קבצים באירוח עצמי שאורז מספר יוצא דופן של יכולות לתוך קונטיינר יחיד ללא מסד נתונים חיצוני. הוא משרת קבצים דרך HTTP, WebDAV, SFTP, FTP ו-TFTP בו-זמנית, תומך בהעלאות מקוטעות הניתנות לחידוש ששורדות חיבורים שנקטעו, וכולל ספריית מדיה מלאה עם תמונות ממוזערות, השמעת אודיו וחיפוש טקסט מלא.

אירוח עצמי של Copyparty ב-VPS משלכם מעניק לכם פלטפורמת שיתוף קבצים פרטית שעובדת עם כל לקוח סטנדרטי — מדפדפן ועד Windows Explorer ו-FileZilla — ללא נעילת ספק או דמי אחסון חוזרים. מכיוון שהכל פועל בקונטיינר אחד עם נתונים המאוחסנים ישירות במערכת הקבצים, גיבויים והעברות הם פשוטים.