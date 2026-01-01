התקינו את Ghostfolio בלחיצה אחת.
לוח מחוונים לניהול עושר בקוד פתוח, ממוקד פרטיות, למעקב אחר השקעות במניות, תעודות סל וקריפטו.
בחרו תוכנית VPS עבור Ghostfolio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ghostfolio
Ghostfolio היא לוח מחוונים פיננסי אישי בקוד פתוח המאחדת את תיק ההשקעות שלכם על פני סוגי נכסים מרובים — מניות, תעודות סל, מטבעות קריפטוגרפיים ועוד — לתצוגה אחידה אחת. היא מספקת ניתוחי ביצועים מפורטים, תשואות משוקללות בזמן ונתוני שוק בזמן אמת מבלי לשלוח את הנתונים הפיננסיים שלכם לשירותי צד שלישי.
אירוח עצמי של Ghostfolio ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על מידע פיננסי רגיש. פריסה זו כוללת את PostgreSQL לאחסון נתונים עמיד ואת Redis לשמירה במטמון, המבטיחה חישובי תיק השקעות מהירים וביצועים אמינים ככל שהיסטוריית העסקאות שלכם גדלה.
פיצ'רים עיקריים של Ghostfolio
מעקב רב-נכסים
נטרו מניות, תעודות סל, מטבעות קריפטו, אגרות חוב ונכסים אלטרנטיביים בלוח מחוונים מאוחד אחד לניהול תיקים.
אנליטיקת ביצועים
תשואות מפורטות משוקללות זמן, שיעור תשואה פנימי ומדדי ביצועים שנתיים עוזרים לכם להעריך את החלטות ההשקעה שלכם.
עיצוב ששם פרטיות בראש
כל הנתונים הפיננסיים נשארים בשרת שלכם — אין גישה של צד שלישי לענן לתיק ההשקעות או להיסטוריית העסקאות שלכם.
מעקב דיבידנדים
מעקב אחר הכנסות מדיבידנדים והפצות בכל האחזקות, עם דיווח הכנסות וחישובי תשואה.
ייבוא CSV
ייבאו עסקאות מקובצי CSV ומפלטפורמות ברוקרים שונות כדי לצרף במהירות את היסטוריית התיק הקיימת שלכם.
למה להריץ את Ghostfolio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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