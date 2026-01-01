Ghostfolio היא לוח מחוונים פיננסי אישי בקוד פתוח המאחדת את תיק ההשקעות שלכם על פני סוגי נכסים מרובים — מניות, תעודות סל, מטבעות קריפטוגרפיים ועוד — לתצוגה אחידה אחת. היא מספקת ניתוחי ביצועים מפורטים, תשואות משוקללות בזמן ונתוני שוק בזמן אמת מבלי לשלוח את הנתונים הפיננסיים שלכם לשירותי צד שלישי.

אירוח עצמי של Ghostfolio ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על מידע פיננסי רגיש. פריסה זו כוללת את PostgreSQL לאחסון נתונים עמיד ואת Redis לשמירה במטמון, המבטיחה חישובי תיק השקעות מהירים וביצועים אמינים ככל שהיסטוריית העסקאות שלכם גדלה.