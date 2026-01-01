התקינו את MediaGo בלחיצה אחת.
מאתר ומוריד וידאו באירוח עצמי, שמוריד מ-M3U8, HLS, YouTube, Bilibili, ויותר מ-1,000 אתרים אחרים.
בחרו תוכנית VPS עבור MediaGo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MediaGo
MediaGo היא תוכנת הורדת וידאו בקוד פתוח שמשלבת ממשק משתמש מבוסס דפדפן עם מנועים מוכחים כמו yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE ו-BBDown. היא מזהה ושומרת זרמים מרשימות השמעה של M3U8 ו-HLS, מ-YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, ומלמעלה מאלף אתרים נתמכים אחרים, ולאחר מכן ממירה את התוצאה לכל פורמט או איכות ללא צורך בשלב ffmpeg נפרד.
הפעלת MediaGo על שרת VPS משלכם פירושה שההורדות מתבצעות על שרת מהיר וזמין תמיד במקום על המחשב הנייד שלכם, והקבצים נשארים באחסון שאתם שולטים בו. תוסף דפדפן נלווה ו-HTTP API מאפשרים לכם לשלוח קישורים מכל מכשיר לאותו תור, כאשר ניהול משימות, התקדמות והיסטוריה מוצגים דרך לוח מחוונים אינטרנטי נקי.
פיצ'רים עיקריים של MediaGo
מרחרח M3U8 ו-HLS
זיהוי והורדה של זרמים מפולחים מכל דף אינטרנט, כולל הקלטות בשידור חי ללא DRM ורשימות השמעה לפי דרישה.
מנוע yt-dlp
תמיכת yt-dlp המובנית מושכת סרטונים מ-YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, ומלמעלה מאלף אתרים נתמכים אחרים מחוץ לקופסה.
כלי הורדה של Bilibili
שילוב BBDown מקורי מאפשר הורדת סרטוני Bilibili, דאנמאקו, כתוביות ורצועות שמע באיכות גבוהה, שאינן זמינות ברוב תוכנות ההורדה הגנריות.
תוסף דפדפן
תוסף נלווה ל-Chrome ו-Firefox מאתר סרטונים בכל עמוד ומכניס אותם לתור בשרת שלכם בלחיצה אחת.
המרת פורמטים בתוך היישום
המירו הורדות שהסתיימו לפורמטים או איכויות אחרים באמצעות צינור ה-ffmpeg המצורף מבלי לעזוב את לוח הבקרה.
HTTP API ואוטומציה
REST API מלא מאפשר לסקריפטים, למסייעי AI ולכלי צד שלישי ליצור משימות, לתשאל התקדמות ולנהל את תור ההורדות.
למה להריץ את MediaGo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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