MediaGo היא תוכנת הורדת וידאו בקוד פתוח שמשלבת ממשק משתמש מבוסס דפדפן עם מנועים מוכחים כמו yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE ו-BBDown. היא מזהה ושומרת זרמים מרשימות השמעה של M3U8 ו-HLS, מ-YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit, ומלמעלה מאלף אתרים נתמכים אחרים, ולאחר מכן ממירה את התוצאה לכל פורמט או איכות ללא צורך בשלב ffmpeg נפרד.

הפעלת MediaGo על שרת VPS משלכם פירושה שההורדות מתבצעות על שרת מהיר וזמין תמיד במקום על המחשב הנייד שלכם, והקבצים נשארים באחסון שאתם שולטים בו. תוסף דפדפן נלווה ו-HTTP API מאפשרים לכם לשלוח קישורים מכל מכשיר לאותו תור, כאשר ניהול משימות, התקדמות והיסטוריה מוצגים דרך לוח מחוונים אינטרנטי נקי.