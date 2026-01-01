Organizr הוא לוח מחוונים לשירותים באירוח עצמי שמחליף עשרות סימניות דפדפן בממשק יחיד מבוסס כרטיסיות. במקום לעבור בין כרטיסיות דפדפן מרובות כדי לנהל את Sonarr, Radarr, Plex ושירותי homelab אחרים, Organizr טוען את כולם ככרטיסיות iFrame בתוך דף אינטרנט אחד — עם חשבונות משתמשים, בקרות גישה והגבלות אורחים מובנים.

עם תמיכה באימות Plex, Emby ו-LDAP, קבוצות משתמשים בלתי מוגבלות, ושילוב Nginx auth_request, Organizr חורג מדף קישורים פשוט. הוא מתפקד כשכבת גישה קלת משקל עבור כל ערימת האירוח העצמי שלך, ומאפשר לך להעניק למשתמשים או לאורחים ספציפיים גישה רק לכרטיסיות שתבחר.