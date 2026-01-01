התקינו Organizr בלחיצה אחת.
HTPC ו-homelab מארגן שירותים הטוען את כל לשוניות האירוח העצמי שלכם בממשק אינטרנט אחיד אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Organizr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Organizr
Organizr הוא לוח מחוונים לשירותים באירוח עצמי שמחליף עשרות סימניות דפדפן בממשק יחיד מבוסס כרטיסיות. במקום לעבור בין כרטיסיות דפדפן מרובות כדי לנהל את Sonarr, Radarr, Plex ושירותי homelab אחרים, Organizr טוען את כולם ככרטיסיות iFrame בתוך דף אינטרנט אחד — עם חשבונות משתמשים, בקרות גישה והגבלות אורחים מובנים.
עם תמיכה באימות Plex, Emby ו-LDAP, קבוצות משתמשים בלתי מוגבלות, ושילוב Nginx auth_request, Organizr חורג מדף קישורים פשוט. הוא מתפקד כשכבת גישה קלת משקל עבור כל ערימת האירוח העצמי שלך, ומאפשר לך להעניק למשתמשים או לאורחים ספציפיים גישה רק לכרטיסיות שתבחר.
פיצ'רים עיקריים של Organizr
ממשק מבוסס לשוניות
טענו כל שירות באירוח עצמי כלשונית iFrame, ומעניק לכם דף מאוחד אחד לניהול ההומלאב השלם שלכם מבלי להחליף לשוניות דפדפן.
קבוצות משתמשים ובקרת גישה
צרו קבוצות משתמשים ללא הגבלה ושלטו באילו לשוניות כל קבוצה יכולה לראות — כולל גישת אורח לקריאה בלבד עבור שירותים משותפים.
תמיכה בריבוי אימותים
אמתו משתמשים באמצעות אישורי Plex, Emby, LDAP, או sFTP בנוסף לחשבונות Organizr מקומיים.
שילוב אימות Nginx
השתמשו ב-Organizr כספק auth_request עבור Nginx, המוסיף הגנת התחברות בסגנון SSO לשירותים שאין להם אימות מובנה.
ערכות נושא מותאמות אישית
שליטה מלאה על פלטת הצבעים מאפשרת לכם להתאים אישית את Organizr כדי להתאים למיתוג שלכם או לאסתטיקה המועדפת עליכם בכהה/בהיר.
תמיכה ב-Fail2ban
אינטגרציה מובנית של Fail2ban מגנה על ההתחברות שלכם ל-Organizr מפני התקפות כוח גס באמצעות חסימת IP אוטומטית.
למה להריץ את Organizr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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