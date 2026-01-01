פרסו Cockpit CMS בהתקנה בלחיצה אחת.
CMS קל משקל, מבוסס API וחסר ראש, למפתחים שזקוקים למידול תוכן גמיש ללא תקורה של CMS מונוליטי.
בחרו תוכנית VPS עבור Cockpit CMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cockpit CMS
Cockpit היא מערכת ניהול תוכן Headless מודרנית שנבנתה עבור תהליכי עבודה של מפתחים. היא מספקת ממשק נקי ואינטואיטיבי להגדרת סוגי תוכן, אוספים וסינגלטונים, ולאחר מכן מייצרת באופן אוטומטי ממשקי API מסוג RESTful ו-GraphQL עבור כל מודל תוכן — ללא צורך בקוד API מותאם אישית. טביעת הרגל הקלה שלה משמעותה פריסות מהירות יותר וצריכת משאבים נמוכה יותר בהשוואה לפלטפורמות CMS מסורתיות.
אירוח עצמי של Cockpit ב-VPS שלכם שומר על תוכן עריכה, נתוני משתמשים ואסימוני API בתוך התשתית שלכם. אתם שומרים על שליטה מלאה על מגבלות קצב API, אימות ואחסון תוך כדי אספקת תוכן לכל פריים-וורק (framework) של צד לקוח — React, Vue, Angular, אפליקציות מובייל, או מחוללי אתרים סטטיים כמו Next.js ו-Gatsby.
פיצ'רים עיקריים של Cockpit CMS
אספקת תוכן מבוססת API
כל אוסף תוכן מקבל באופן אוטומטי נקודות קצה REST ו-GraphQL, מוכנות להזין כל front-end או אפליקציית מובייל.
מידול תוכן גמיש
הגדירו סוגי שדות מותאמים אישית, מבנים מקוננים וקשרי תוכן ללא כתיבת מיגרציות סכימה.
תמיכה רב-לשונית
נהלו תוכן מותאם מקומית באופן מובנה עבור אתרים בינלאומיים ללא תוספים נוספים או שירותי תרגום חיצוניים.
הרשאות מבוססות תפקידים
הקצו רמות גישה מדויקות לעורכים, לתורמים וללקוחות API, כך שכל תפקיד ייגע רק במה שהוא אמור.
אינטגרציית Webhook
הפעילו תהליכי עבודה אוטומטיים וביטולי מטמון בשינויי תוכן באמצעות נקודות קצה של Webhook הניתנות להגדרה.
למה להריץ את Cockpit CMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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