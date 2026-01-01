Cockpit היא מערכת ניהול תוכן Headless מודרנית שנבנתה עבור תהליכי עבודה של מפתחים. היא מספקת ממשק נקי ואינטואיטיבי להגדרת סוגי תוכן, אוספים וסינגלטונים, ולאחר מכן מייצרת באופן אוטומטי ממשקי API מסוג RESTful ו-GraphQL עבור כל מודל תוכן — ללא צורך בקוד API מותאם אישית. טביעת הרגל הקלה שלה משמעותה פריסות מהירות יותר וצריכת משאבים נמוכה יותר בהשוואה לפלטפורמות CMS מסורתיות.

אירוח עצמי של Cockpit ב-VPS שלכם שומר על תוכן עריכה, נתוני משתמשים ואסימוני API בתוך התשתית שלכם. אתם שומרים על שליטה מלאה על מגבלות קצב API, אימות ואחסון תוך כדי אספקת תוכן לכל פריים-וורק (framework) של צד לקוח — React, Vue, Angular, אפליקציות מובייל, או מחוללי אתרים סטטיים כמו Next.js ו-Gatsby.