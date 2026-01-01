התקינו Jump בהתקנה בלחיצה אחת.
דף בית באירוח עצמי ודף סטטוס בזמן אמת המעניק לכם גישה מיידית לכל האתרים המועדפים עליכם מלוח מחוונים יחיד ומעוצב.
בחרו תוכנית VPS עבור Jump
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jump
Jump הוא דף פתיחה ומנטר סטטוס בזמן אמת קל משקל ובאירוח עצמי, שנועד לשמור את כל הקישורים החשובים שלכם מאורגנים במקום אחד. הוא בנוי עם PHP ומוגש כקונטיינר Docker יחיד, נטען במהירות, נשאר מאובטח, ואינו דורש מסד נתונים או תלויות חיצוניות כדי לפעול. ניתן להגדיר אתרים באופן ידני באמצעות קובץ JSON, לגלות אותם אוטומטית מקונטיינרים של Docker שפועלים, או שילוב של שניהם.
Jump תומך בתמונות רקע מותאמות אישית ושילוב Unsplash, תצוגה רב-לשונית, סיווג אתרים מבוסס תגים, חיפוש מונחה מקלדת עם מנועי חיפוש הניתנים להגדרה, ושילוב אופציונלי של Open Weather Map עבור זמן ומזג אוויר מקומיים. העיצוב הנקי והרספונסיבי שלו מתאים את עצמו למחשבים שולחניים ולניידים, ומאפשר לכם להגיע לכל שירות מסומן בסימנייה בלחיצה אחת מכל מכשיר.
פיצ'רים עיקריים של Jump
ניטור מצב בזמן אמת
Jump בודקת את הזמינות של כל אתר בפאנל הניהול שלכם ומציגה מחווני סטטוס חיים, כך שאתם יודעים באופן מיידי אם שירות כלשהו מושבת.
גילוי אוטומטי Docker
הצג באופן אוטומטי קונטיינרים פועלים של Docker כרשומות בלוח המחוונים באמצעות תוויות קונטיינר, ושמור על דף הבית שלך מסונכרן עם התשתית שלך ללא עדכונים ידניים.
ארגון מבוסס תגים
קבצו אתרים לפי תגיות ונווטו בין עמודים נושאיים, תוך שמירה על הקישורים הנפוצים ביותר שלכם גלויים במסך הבית, בעוד שרשימות ארוכות יותר יישארו מסודרות בקטגוריות.
חיפוש מונע מקלדת
פתחו את סרגל החיפוש מרובה המנועים באמצעות Ctrl+Shift+/ וחפשו ב-Google, DuckDuckGo, Bing, או בכל מנוע חיפוש מותאם אישית מבלי להושיט יד לעכבר.
רקעים מותאמים אישית ו-מזג אוויר
השתמשו בתמונות רקע משלכם או חברו את Unsplash לתמונות נוף אקראיות, והוסיפו מפתח API של Open Weather Map כדי להציג שעה מקומית ותנאי מזג אוויר נוכחיים.
לא נדרש מסד נתונים
Jump פועל כקונטיינר יחיד ללא מסד נתונים חיצוני, מה שמקל מאוד על הפריסה, הגיבוי וההעברה בין שרתים.
למה להריץ את Jump על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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