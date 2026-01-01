Jump הוא דף פתיחה ומנטר סטטוס בזמן אמת קל משקל ובאירוח עצמי, שנועד לשמור את כל הקישורים החשובים שלכם מאורגנים במקום אחד. הוא בנוי עם PHP ומוגש כקונטיינר Docker יחיד, נטען במהירות, נשאר מאובטח, ואינו דורש מסד נתונים או תלויות חיצוניות כדי לפעול. ניתן להגדיר אתרים באופן ידני באמצעות קובץ JSON, לגלות אותם אוטומטית מקונטיינרים של Docker שפועלים, או שילוב של שניהם.

Jump תומך בתמונות רקע מותאמות אישית ושילוב Unsplash, תצוגה רב-לשונית, סיווג אתרים מבוסס תגים, חיפוש מונחה מקלדת עם מנועי חיפוש הניתנים להגדרה, ושילוב אופציונלי של Open Weather Map עבור זמן ומזג אוויר מקומיים. העיצוב הנקי והרספונסיבי שלו מתאים את עצמו למחשבים שולחניים ולניידים, ומאפשר לכם להגיע לכל שירות מסומן בסימנייה בלחיצה אחת מכל מכשיר.