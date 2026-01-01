OrangeHRM היא פלטפורמת ניהול משאבי אנוש בקוד פתוח מלא המשמשת אלפי ארגונים ברחבי העולם. היא מכסה את מחזור החיים המלא של משאבי אנוש — מרישומי עובדים וניהול חופשות ועד לסקרי ביצועים, צינורות גיוס ומעקב זמן — ביישום אחד באירוח עצמי.

אירוח OrangeHRM ב-VPS משלכם שומר את כל נתוני העובדים, פרטי השכר ורישומי משאבי האנוש תחת שליטתכם הישירה ללא עמלות SaaS לפי משתמש. אתם מקבלים גישה מלאה למסד הנתונים לצורך דיווחים והתאמות אישיות, תוך שמירה על בעלות מלאה על נתוני כוח אדם רגישים.