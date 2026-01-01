Passbolt היא מנהלת סיסמאות בקוד פתוח שנבנתה עבור צוותים שצריכים לאחסן, לשתף ולבקר אישורים בצורה מאובטחת. כל סיסמה מוצפנת מקצה לקצה באמצעות OpenPGP לפני שהיא עוזבת את הדפדפן — השרת לעולם אינו רואה את הסודות שלכם בטקסט גלוי. בניגוד לכספות כלליות, Passbolt תוכננה מהיסוד לשיתוף פעולה: אתם יכולים לשתף סיסמאות בודדות או תיקיות שלמות עם עמיתים מבלי לחשוף את המפתח הבסיסי.

אירוח עצמי של Passbolt על VPS משלכם אומר שמאגר נתוני האישורים שלכם לעולם אינו נוגע בשרת צד שלישי. אתם שולטים במפתחות ההצפנה, ביומני הגישה ובמדיניות שמירת הנתונים — דרישה קריטית עבור צוותים תחת התחייבויות תאימות כמו SOC 2, ISO 27001 או GDPR.