התקינו Passbolt בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל סיסמאות צוותי בקוד פתוח, שנבנה לשיתוף פעולה, עם הצפנה מקצה לקצה ופרטיות באחסון עצמי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Passbolt
Passbolt היא מנהלת סיסמאות בקוד פתוח שנבנתה עבור צוותים שצריכים לאחסן, לשתף ולבקר אישורים בצורה מאובטחת. כל סיסמה מוצפנת מקצה לקצה באמצעות OpenPGP לפני שהיא עוזבת את הדפדפן — השרת לעולם אינו רואה את הסודות שלכם בטקסט גלוי. בניגוד לכספות כלליות, Passbolt תוכננה מהיסוד לשיתוף פעולה: אתם יכולים לשתף סיסמאות בודדות או תיקיות שלמות עם עמיתים מבלי לחשוף את המפתח הבסיסי.
אירוח עצמי של Passbolt על VPS משלכם אומר שמאגר נתוני האישורים שלכם לעולם אינו נוגע בשרת צד שלישי. אתם שולטים במפתחות ההצפנה, ביומני הגישה ובמדיניות שמירת הנתונים — דרישה קריטית עבור צוותים תחת התחייבויות תאימות כמו SOC 2, ISO 27001 או GDPR.
פיצ'רים עיקריים של Passbolt
הצפנה מקצה לקצה
כל הסיסמאות מוצפנות באמצעות OpenPGP בדפדפן לפני שנשלחות לשרת, כך שלמארח לעולם אין גישה לסודות בטקסט גלוי.
שיתוף מפורט
שתפו סיסמאות בודדות או תיקיות עם משתמשים או קבוצות ספציפיים, עם בקרות גישה של קריאה או כתיבה לכל הרשאה.
יומן ביקורת מלא
כל גישה, שיתוף, העתקה ועדכון מתועדים עם חותמת זמן וזהות משתמש, מה שמעניק לצוותי אבטחה היסטוריית פעילות מלאה של אישורים.
הרחבת דפדפן
הרחבות רשמיות ל-Chrome ול-Firefox ממלאות אוטומטית פרטי התחברות באתרים תואמים ישירות מהכספת, מבלי לחשוף סיסמאות בזיכרון המטמון.
REST API ו-CLI
ממשק API REST מלא וכלי CLI רשמי מאפשרים לצוותי DevOps לשלב את Passbolt לתוך סקריפטים של הקצאה, צינורות CI/CD ותהליכי עבודה של סיבוב סודות.
למה להריץ את Passbolt על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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