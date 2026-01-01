Open WebUI הוא ממשק אינטרנט מקיף באחסון עצמי למודלי שפה גדולים (LLMs) שעובד עם Ollama, OpenAI, וכל API תואם OpenAI. עם למעלה מ-140,000 כוכבי GitHub, הוא הפך לאלטרנטיבת הקוד הפתוח המובילה לשירותי צ'אט AI מבוססי ענן, המציע חוויה מודרנית דמוית ChatGPT עם הפרטיות והשליטה של אירוח עצמי.

יכולת Retrieval Augmented Generation (RAG) מובנית מאפשרת ליצור בסיסי ידע מתוך המסמכים שלכם כך שה-AI יכול לענות על שאלות עם הקשר מהנתונים שלכם. שיחות קוליות, יצירת תמונות, אינטגרציית חיפוש אינטרנטי, וקריאה לפונקציות Python משלימים סט תכונות המכסה חוקרים בודדים, צוותי פיתוח, וארגונים מודעי פרטיות כאחד.