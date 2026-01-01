פרסו Open WebUI בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק צ'אט AI באחסון עצמי, עם RAG, תמיכה בריבוי מודלים ופרטיות מלאה — ללא נתונים שעוזבים את השרת שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open WebUI
Open WebUI הוא ממשק אינטרנט מקיף באחסון עצמי למודלי שפה גדולים (LLMs) שעובד עם Ollama, OpenAI, וכל API תואם OpenAI. עם למעלה מ-140,000 כוכבי GitHub, הוא הפך לאלטרנטיבת הקוד הפתוח המובילה לשירותי צ'אט AI מבוססי ענן, המציע חוויה מודרנית דמוית ChatGPT עם הפרטיות והשליטה של אירוח עצמי.
יכולת Retrieval Augmented Generation (RAG) מובנית מאפשרת ליצור בסיסי ידע מתוך המסמכים שלכם כך שה-AI יכול לענות על שאלות עם הקשר מהנתונים שלכם. שיחות קוליות, יצירת תמונות, אינטגרציית חיפוש אינטרנטי, וקריאה לפונקציות Python משלימים סט תכונות המכסה חוקרים בודדים, צוותי פיתוח, וארגונים מודעי פרטיות כאחד.
פיצ'רים עיקריים של Open WebUI
תמיכה בריבוי LLM
התחברו ל-Ollama, OpenAI, או לכל API תואם OpenAI ועברו בין מודלים באותה שיחה.
מסמך RAG
העלו מסמכים כדי ליצור מאגר ידע ותנו ל-AI לענות על שאלות עם הקשר הנשאב ישירות מהקבצים שלכם.
שילוב חיפוש אינטרנט
משכו מידע בזמן אמת מ-15+ ספקי חיפוש ישירות לשיחות AI מבלי לעזוב את הממשק.
קול ו-יצירת תמונות
מובנה Speech-to-Text, Text-to-Speech, ויצירת תמונות באמצעות DALL-E, ComfyUI, ו-AUTOMATIC1111.
אימות מִפְעָל
תמיכה ב-LDAP, SCIM 2.0 ו-OAuth לצד בקרת גישה מבוססת תפקידים לפריסות צוות וארגון.
למה להריץ את Open WebUI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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