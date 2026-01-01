SQLPage הוא שרת יישומי אינטרנט בקוד פתוח המרנדר דפי אינטרנט אינטראקטיביים ישירות משאילתות SQL. מפתחים ואנליסטים כותבים קבצי .sql הבוחרים מתוך ספריית רכיבים מובנית — טפסים, טבלאות, תרשימים, מפות, ניווט ועשרות רכיבי ממשק משתמש — והשרת הופך את ערכות התוצאות ל-HTML מלוטש ללא שורת HTML, CSS או JavaScript אחת. חברו את SQLite, PostgreSQL, MySQL או Microsoft SQL Server וחשפו מסד נתונים קיים כפאנל ניהול עובד, לוח מחוונים פנימי או אב טיפוס תוך דקות.

אירוח עצמי של SQLPage ב-VPS שלכם שומר שאילתות, סכמות ופרטי כניסה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום פלטפורמת low-code של צד שלישי. אין עמלות לפי משתמש, אין מגבלות שורות, וקבצי ה- .sql שלכם נשארים ניידים וניתנים לשליטה בגרסאות כמו כל קוד אחר.