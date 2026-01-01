התקינו SQLPage בקליק אחד.
בנו אתרים אינטראקטיביים ודאשבורדים של נתונים באמצעות שאילתות SQL בלבד — אין צורך בקוד פרונטאנד, פריימוורקים או JavaScript.
בחרו תוכנית VPS עבור SQLPage
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SQLPage
SQLPage הוא שרת יישומי אינטרנט בקוד פתוח המרנדר דפי אינטרנט אינטראקטיביים ישירות משאילתות SQL. מפתחים ואנליסטים כותבים קבצי
.sql הבוחרים מתוך ספריית רכיבים מובנית — טפסים, טבלאות, תרשימים, מפות, ניווט ועשרות רכיבי ממשק משתמש — והשרת הופך את ערכות התוצאות ל-HTML מלוטש ללא שורת HTML, CSS או JavaScript אחת. חברו את SQLite, PostgreSQL, MySQL או Microsoft SQL Server וחשפו מסד נתונים קיים כפאנל ניהול עובד, לוח מחוונים פנימי או אב טיפוס תוך דקות.
אירוח עצמי של SQLPage ב-VPS שלכם שומר שאילתות, סכמות ופרטי כניסה בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום פלטפורמת low-code של צד שלישי. אין עמלות לפי משתמש, אין מגבלות שורות, וקבצי ה-
.sql שלכם נשארים ניידים וניתנים לשליטה בגרסאות כמו כל קוד אחר.
פיצ'רים עיקריים של SQLPage
עיבוד SQL בלבד
כתבו קובצי SQL רגילים שבוחרים מתוך ספריית רכיבים עשירה, ו-SQLPage מציג דפי HTML רספונסיביים ישירות מתוך ערכות התוצאות.
תמיכה בריבוי מסדי נתונים
התחברו ל-SQLite, PostgreSQL, MySQL, או Microsoft SQL Server וחשפו כל מסד נתונים קיים כאפליקציית ווב פעילה.
רכיבים מובנים
טפסים, טבלאות, תרשימים, מפות, כרטיסים, ניווט, העלאות קבצים, ועשרות רכיבי ממשק משתמש מלוטשים זמינים ללא ספריות חיצוניות או שלבי בנייה.
טעינה חמה מיידית
ערכו קובץ
.sql והשינוי מופיע בטעינת העמוד הבא — ללא הידור, ללא בונדלר, וללא הפעלה מחדש.
בינארי סטטי קטן
בינארי Rust יחיד מתחת ל-20 MB משרת אתר דינמי שלם, עם שימוש נמוך בזיכרון והפעלה מהירה מקיפאון על משאבי VPS צנועים.
אימות מובנה
אימות בסיסי HTTP, ניהול סשנים, OAuth, ופונקציות גיבוב סיסמאות מאפשרות לקובצי SQL לשלוט בגישה לדפים ללא שירות זהויות חיצוני.
למה להריץ את SQLPage על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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