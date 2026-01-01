התקנת VERT בלחיצה אחת.
ממיר קבצים בקוד פתוח שפועל כולו בדפדפן באמצעות WebAssembly — ללא העלאות קבצים, פרטיות מלאה.
בחרו תוכנית VPS עבור VERT
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם VERT
VERT הוא כלי קוד פתוח להמרת קבצים, המעבד הכל באופן מקומי בדפדפן באמצעות WebAssembly. קבצים לעולם אינם עוזבים את מכשיר המשתמש — אין עיבוד בצד השרת, אין העלאה ואין שמירת נתונים. הוא ממיר מסמכים, תמונות, אודיו ווידאו באמצעות FFmpeg-WASM.
אירוח עצמי של VERT על VPS הופך אותו לזמין ככלי צוות פרטי הנגיש מכל דפדפן, מבלי להסתמך על שירותי המרה של צד שלישי. המרת אצווה עם גרירה ושחרור, ללא הגבלות גודל קובץ ואפס תלות בענן, הופכים אותו לחלופה מעשית עבור תהליכי עבודה מודעי פרטיות.
פיצ'רים עיקריים של VERT
עיבוד בדפדפן בלבד
כל ההמרה מתבצעת באופן מקומי באמצעות WebAssembly — קבצים לעולם אינם עוזבים את דפדפן המשתמש, מה שמבטיח פרטיות נתונים מלאה.
אין הגבלת גודל קובץ
בניגוד לממירים מבוססי ענן עם מגבלות העלאה, VERT מעבדת קבצים בכל גודל ישירות בדפדפן באמצעות זיכרון המכשיר הזמין.
תמיכה בריבוי פורמטים
המירו מסמכים, תמונות, אודיו ווידאו בין עשרות פורמטים באמצעות מנוע ההמרה FFmpeg-WASM.
המרת אצווה
גרור ושחרר מספר קבצים בבת אחת והמר את כולם בפעולת אצווה יחידה מבלי לחזור על שלבים.
למה להריץ את VERT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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