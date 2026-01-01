VERT הוא כלי קוד פתוח להמרת קבצים, המעבד הכל באופן מקומי בדפדפן באמצעות WebAssembly. קבצים לעולם אינם עוזבים את מכשיר המשתמש — אין עיבוד בצד השרת, אין העלאה ואין שמירת נתונים. הוא ממיר מסמכים, תמונות, אודיו ווידאו באמצעות FFmpeg-WASM.

אירוח עצמי של VERT על VPS הופך אותו לזמין ככלי צוות פרטי הנגיש מכל דפדפן, מבלי להסתמך על שירותי המרה של צד שלישי. המרת אצווה עם גרירה ושחרור, ללא הגבלות גודל קובץ ואפס תלות בענן, הופכים אותו לחלופה מעשית עבור תהליכי עבודה מודעי פרטיות.