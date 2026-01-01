התקנת SnappyMail בלחיצה אחת.
לקוח וובמייל קל משקל באירוח עצמי לגישה לחשבונות דואר אלקטרוני IMAP מכל דפדפן, ללא מעקב או פרסומות.
בחרו תוכנית VPS עבור SnappyMail
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SnappyMail
SnappyMail הוא לקוח וובמייל מודרני וקל משקל המאפשר לכם לגשת לכל חשבון דוא"ל IMAP דרך ממשק דפדפן נקי. זוהי גרסה מתוחזקת של RainLoop, שנבנתה מחדש לביצועים — עומס ה-JavaScript קטן בכ-66% מהמקור, כלומר זמני טעינה מהירים יותר גם בחיבורים איטיים. SnappyMail תומך בחשבונות IMAP מרובים, הצפנת PGP, מסנני דוא"ל Sieve, מצב כהה וניווט מלא באמצעות מקלדת.
אירוח עצמי של SnappyMail על ה-VPS שלכם מציב לקוח דוא"ל פרטי מבוסס דפדפן על התשתית שלכם ללא טלמטריה של צד שלישי, ללא פרסומות, וללא צורך בחשבון משירות חיצוני. פרטי ההתחברות לדוא"ל שלכם נשמרים רק בשרת שלכם ומועברים רק בין ה-VPS שלכם לספק הדוא"ל הקיים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של SnappyMail
מספר חשבונות IMAP
התחברו ועברו בין כל מספר של חשבונות IMAP מתוך סשן SnappyMail יחיד, כולל Gmail, Outlook, Fastmail, או שרתי דואר באירוח עצמי.
הצפנת PGP
כתבו וקראו הודעות מוצפנות ב-PGP ישירות בדפדפן, מבלי להתקין הרחבת לקוח דואר או לנהל מפתחות מחוץ לממשק.
עורך סינון Sieve
כתיבה וניהול כללי סינון דואר Sieve בצד השרת ישירות ב-SnappyMail, המבצעים אוטומציה למיון תיקיות וטיפול בהודעות ללא כללים בצד הלקוח.
ללא מעקב או פרסומות
SnappyMail אינו מכיל אנליטיקה, ללא כפתורי מדיה חברתית, וללא סקריפטים של צד שלישי — תוכן דואר אלקטרוני ומטא-דאטה נשארים במלואם בתוך התשתית שלכם.
מצב כהה וערכות נושא
מצב כהה מובנה ואפשרויות עיצוב מרובות מאפשרים למשתמשים להתאים אישית את הממשק ללא תוספי דפדפן או עקיפות CSS מותאמות אישית.
למה להריץ את SnappyMail על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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