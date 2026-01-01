SnappyMail הוא לקוח וובמייל מודרני וקל משקל המאפשר לכם לגשת לכל חשבון דוא"ל IMAP דרך ממשק דפדפן נקי. זוהי גרסה מתוחזקת של RainLoop, שנבנתה מחדש לביצועים — עומס ה-JavaScript קטן בכ-66% מהמקור, כלומר זמני טעינה מהירים יותר גם בחיבורים איטיים. SnappyMail תומך בחשבונות IMAP מרובים, הצפנת PGP, מסנני דוא"ל Sieve, מצב כהה וניווט מלא באמצעות מקלדת.

אירוח עצמי של SnappyMail על ה-VPS שלכם מציב לקוח דוא"ל פרטי מבוסס דפדפן על התשתית שלכם ללא טלמטריה של צד שלישי, ללא פרסומות, וללא צורך בחשבון משירות חיצוני. פרטי ההתחברות לדוא"ל שלכם נשמרים רק בשרת שלכם ומועברים רק בין ה-VPS שלכם לספק הדוא"ל הקיים שלכם.