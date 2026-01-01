Yao היא סביבת ריצה (runtime) של יישומי full-stack בקוד פתוח, שמאפשרת למפתחים לבנות יישומי ווב, ממשקי REST API ולוחות מחוונים (dashboards) למנהלים על ידי כתיבת קובצי תצורה בפורמט JSON ו-YAML במקום קוד צד שרת (backend). במקור מנוע low-code, Yao v1.0 התפתחה לפלטפורמת סוכני AI עם אינטגרציה מובנית של MCP (Model Context Protocol), תזמור מרובה סוכנים (multi-agent orchestration), וממשק צ'אט שיחתי מובנה.

בניגוד לפריימוורקים מסורתיים, Yao מגיעה כקובץ בינארי יחיד של Go עם מסד נתונים SQLite מוטמע, מנוע JavaScript V8 עבור הוקי TypeScript, ומערכת ממשק משתמש (UI) המרונדרת בצד השרת — מה שהופך אותה לסביבה עצמאית לבנייה והרצה של יישומי ווב מבוססי AI מבלי לנהל סביבות ריצה או מסדי נתונים נפרדים.