פרוסו Yao בהתקנה בלחיצה אחת.
סביבת ריצה של אפליקציות בקוד פתוח ומסגרת סוכני AI לבניית יישומי אינטרנט ו-API עם תצורת JSON.
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מה אפשר לבנות עם Yao
Yao היא סביבת ריצה (runtime) של יישומי full-stack בקוד פתוח, שמאפשרת למפתחים לבנות יישומי ווב, ממשקי REST API ולוחות מחוונים (dashboards) למנהלים על ידי כתיבת קובצי תצורה בפורמט JSON ו-YAML במקום קוד צד שרת (backend). במקור מנוע low-code, Yao v1.0 התפתחה לפלטפורמת סוכני AI עם אינטגרציה מובנית של MCP (Model Context Protocol), תזמור מרובה סוכנים (multi-agent orchestration), וממשק צ'אט שיחתי מובנה.
בניגוד לפריימוורקים מסורתיים, Yao מגיעה כקובץ בינארי יחיד של Go עם מסד נתונים SQLite מוטמע, מנוע JavaScript V8 עבור הוקי TypeScript, ומערכת ממשק משתמש (UI) המרונדרת בצד השרת — מה שהופך אותה לסביבה עצמאית לבנייה והרצה של יישומי ווב מבוססי AI מבלי לנהל סביבות ריצה או מסדי נתונים נפרדים.
פיצ'רים עיקריים של Yao
בונה API ב-JJSON
הגדירו נקודות קצה של REST API, מודלים של מסדי נתונים ופאנלי ניהול באופן מלא בקובצי תצורה של JSON/YAML, ובכך מבטלים את קוד ה-boilerplate של ה-backend.
תזמור סוכני AI
תמיכה מקורית ב-MCP וביצוע מרובה סוכנים מאפשרים לכם לחבר כלי AI, להאציל משימות לסוכני משנה, ולהריץ תהליכי עבודה מקבילים של סוכנים מתצורה אחת.
מנוע V8 מוטמע
הפעילו לוגיקה עסקית של TypeScript ו-hooks ישירות בתוך Yao באמצעות סביבת ריצה מובנית של V8 JavaScript — אין צורך בהתקנת Node.js.
UI שמעובד בשרת
SUI Pages מספקת מערכת רינדור מבוססת רכיבים בצד השרת לבניית ממשקי קצה מלאים, ללא צורך בפריימוורק JavaScript נפרד.
חיפוש וקטורי מובנה
יכולות חיפוש וקטורי משולב, גרף ידע ו-GraphRAG מניעות אחזור מסמכים סמנטי ותכונות בסיס ידע מבוסס AI.
למה להריץ את Yao על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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