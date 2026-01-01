OmniRoute הוא שער AI באירוח עצמי המאחד למעלה מ-230 ספקי מודלים מאחורי נקודת קצה אחת תואמת OpenAI. הפנו את Claude Code, Codex, Cursor, Cline, או Copilot לכתובת URL אחת ו-OmniRoute ינתב כל בקשה למודל הזמין הטוב ביותר — כולל עשרות רמות חינמיות של Claude, GPT ו-Gemini — עם גיבוי אוטומטי כאשר ספק נכשל או מגיע למגבלה.

דחיסת ה-RTK וה-Caveman המרובדים שלו מקצצת 15–95% מהטוקנים לפני שבקשות עוזבות את השרת שלכם, ומפחיתה עלויות והשהיה, בעוד ש-MCP, A2A וממשקי API מרובי-מודלים שומרים על תהליכי עבודה מתקדמים פעילים. הפעלת OmniRoute ב-VPS שלכם משמעותה שמפתחות ה-API, כללי הניתוב ונתוני השימוש שלכם נשארים בשליטתכם במקום פרוקסי מאוחסן.