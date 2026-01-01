הטמיעו OmniRoute בהתקנה בלחיצה אחת.
שער AI באירוח עצמי שמנתב כל LLM דרך נקודת קצה אחת תואמת OpenAI עם גיבוי חכם ודחיסת אסימונים.
בחרו תוכנית VPS עבור OmniRoute
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OmniRoute
OmniRoute הוא שער AI באירוח עצמי המאחד למעלה מ-230 ספקי מודלים מאחורי נקודת קצה אחת תואמת OpenAI. הפנו את Claude Code, Codex, Cursor, Cline, או Copilot לכתובת URL אחת ו-OmniRoute ינתב כל בקשה למודל הזמין הטוב ביותר — כולל עשרות רמות חינמיות של Claude, GPT ו-Gemini — עם גיבוי אוטומטי כאשר ספק נכשל או מגיע למגבלה.
דחיסת ה-RTK וה-Caveman המרובדים שלו מקצצת 15–95% מהטוקנים לפני שבקשות עוזבות את השרת שלכם, ומפחיתה עלויות והשהיה, בעוד ש-MCP, A2A וממשקי API מרובי-מודלים שומרים על תהליכי עבודה מתקדמים פעילים. הפעלת OmniRoute ב-VPS שלכם משמעותה שמפתחות ה-API, כללי הניתוב ונתוני השימוש שלכם נשארים בשליטתכם במקום פרוקסי מאוחסן.
פיצ'רים עיקריים של OmniRoute
נקודת קצה מאוחדת אחת
חשפו API אחד תואם OpenAI וחברו את Claude Code, Codex, Cursor, Cline, או Copilot ללא הגדרה לכל כלי.
231+ ספקים
ניתוב בקשות בין למעלה מ-231 ספקי מודלים, כולל למעלה מ-50 שכבות חינמיות של Claude, GPT ו-Gemini.
חזרה אוטומטית חכמה
ניסיון חוזר אוטומטי אצל ספק אחר כאשר אחד נכשל, חורג ממגבלת הקצב, או מחזיר שגיאה, תוך שמירה על פעילות הסוכנים שלכם.
דחיסת אסימונים
RTK מוערם ודחיסת Caveman מפחיתה 15–95% מהאסימונים לבקשה כדי להפחית עלויות ולהאיץ תגובות.
MCP ו-רב-מודאלי
ממשקי API מובנים של MCP, A2A ומולטימודל מאפשרים לך לשלב את OmniRoute לתוך כלי סוכנים ותהליכי עבודה של תמונה או אודיו.
למה להריץ את OmniRoute על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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