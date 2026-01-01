התקינו LanguageTool בלחיצה אחת.
בודק דקדוק, סגנון ואיות בקוד פתוח עבור למעלה מ-25 שפות, המוגש כ-REST API פרטי באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור LanguageTool
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LanguageTool
LanguageTool הוא שרת הגהה מקיף בקוד פתוח, התופס שגיאות דקדוק, סגנון, פיסוק וכתיב במעל ל-25 שפות באמצעות API HTTP RESTful פשוט. הוא חורג הרבה מעבר לבדיקת איות בסיסית כדי לזהות בעיות דקדוק מורכבות, מה שהופך אותו לחלופה ידידותית לפרטיות לשירותי דקדוק מבוססי ענן כמו Grammarly.
זהו שירות מבוסס API בלבד, ללא ממשק משתמש (UI) אינטרנטי מסורתי. לקוחות — הרחבות דפדפן, תוספים ל-LibreOffice, עורכי קוד ויישומים מותאמים אישית — מצביעים על כתובת ה-URL של הפריסה שלכם וקוראים ישירות לנקודת הקצה /v2/check. אירוח עצמי פירושו שתוכן כתוב לעולם אינו עוזב את התשתית שלכם, וזה חיוני למסמכים משפטיים, רפואיים או עסקיים רגישים.
פיצ'רים עיקריים של LanguageTool
תמיכה ב-25+ שפות
בדקו דקדוק וסגנון באנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, הולנדית, פולנית, ובעוד שפות רבות משירות אחד.
בדיקת דקדוק מעמיקה
מזהה שגיאות דקדוק מורכבות, בעיות סגנון ומילים שגויות שבודקי איות פשוטים מפספסים.
שילוב REST API
שלבו בדיקת דקדוק בכל אפליקציה, CMS או עורך באמצעות נקודת קצה HTTP /v2/check פשוטה.
מודלים לשפה N-Gram
אפשרו מודלים אופציונליים של n-גרם לזיהוי משופר באופן משמעותי של מילים וביטויים נפוצים המבלבלים.
משאבים ניתנים להגדרה
כוונן את גודל ערימת ה-Java בפריסה כדי לאזן את השימוש בזיכרון מול התפוקה עבור נפח הבקשות הצפוי שלך.
למה להריץ את LanguageTool על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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