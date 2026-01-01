LanguageTool הוא שרת הגהה מקיף בקוד פתוח, התופס שגיאות דקדוק, סגנון, פיסוק וכתיב במעל ל-25 שפות באמצעות API HTTP RESTful פשוט. הוא חורג הרבה מעבר לבדיקת איות בסיסית כדי לזהות בעיות דקדוק מורכבות, מה שהופך אותו לחלופה ידידותית לפרטיות לשירותי דקדוק מבוססי ענן כמו Grammarly.

זהו שירות מבוסס API בלבד, ללא ממשק משתמש (UI) אינטרנטי מסורתי. לקוחות — הרחבות דפדפן, תוספים ל-LibreOffice, עורכי קוד ויישומים מותאמים אישית — מצביעים על כתובת ה-URL של הפריסה שלכם וקוראים ישירות לנקודת הקצה /v2/check. אירוח עצמי פירושו שתוכן כתוב לעולם אינו עוזב את התשתית שלכם, וזה חיוני למסמכים משפטיים, רפואיים או עסקיים רגישים.