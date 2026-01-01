עד 69% הנחה עבור LanguageTool

התקינו LanguageTool בלחיצה אחת.

בודק דקדוק, סגנון ואיות בקוד פתוח עבור למעלה מ-25 שפות, המוגש כ-REST API פרטי באירוח עצמי.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו LanguageTool בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור LanguageTool

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם LanguageTool

LanguageTool הוא שרת הגהה מקיף בקוד פתוח, התופס שגיאות דקדוק, סגנון, פיסוק וכתיב במעל ל-25 שפות באמצעות API HTTP RESTful פשוט. הוא חורג הרבה מעבר לבדיקת איות בסיסית כדי לזהות בעיות דקדוק מורכבות, מה שהופך אותו לחלופה ידידותית לפרטיות לשירותי דקדוק מבוססי ענן כמו Grammarly.

זהו שירות מבוסס API בלבד, ללא ממשק משתמש (UI) אינטרנטי מסורתי. לקוחות — הרחבות דפדפן, תוספים ל-LibreOffice, עורכי קוד ויישומים מותאמים אישית — מצביעים על כתובת ה-URL של הפריסה שלכם וקוראים ישירות לנקודת הקצה /v2/check. אירוח עצמי פירושו שתוכן כתוב לעולם אינו עוזב את התשתית שלכם, וזה חיוני למסמכים משפטיים, רפואיים או עסקיים רגישים.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של LanguageTool

תמיכה ב-25+ שפות

בדקו דקדוק וסגנון באנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, הולנדית, פולנית, ובעוד שפות רבות משירות אחד.

בדיקת דקדוק מעמיקה

מזהה שגיאות דקדוק מורכבות, בעיות סגנון ומילים שגויות שבודקי איות פשוטים מפספסים.

שילוב REST API

שלבו בדיקת דקדוק בכל אפליקציה, CMS או עורך באמצעות נקודת קצה HTTP /v2/check פשוטה.

מודלים לשפה N-Gram

אפשרו מודלים אופציונליים של n-גרם לזיהוי משופר באופן משמעותי של מילים וביטויים נפוצים המבלבלים.

משאבים ניתנים להגדרה

כוונן את גודל ערימת ה-Java בפריסה כדי לאזן את השימוש בזיכרון מול התפוקה עבור נפח הבקשות הצפוי שלך.

למה להריץ את LanguageTool על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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