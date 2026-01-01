התקינו Kroki בלחיצה אחת.
API אחיד של diagram-as-code הממיר תיאורי טקסט לתרשימים באמצעות 30+ ספריות נתמכות.
בחרו תוכנית VPS עבור Kroki
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kroki
Kroki הוא API HTTP מאוחד ליצירת דיאגרמות מתיאורים טקסטואליים. במקום להתקין ולתחזק כלים נפרדים לכל פורמט דיאגרמה, Kroki עוטף למעלה מ-30 ספריות דיאגרמות — כולל PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, ו-Excalidraw — מאחורי נקודת קצה אחת שמחזירה פלט SVG, PNG או PDF.
אירוח עצמי של Kroki על ה-VPS שלכם מסיר כל תלות בשירותי רינדור ציבוריים, שומר על דיאגרמות ארכיטקטורה רגישות בתוך הרשת שלכם, ומאפשר לכם לשלב יצירת דיאגרמות בצינורות תיעוד, ויקיז, ותהליכי עבודה של CI/CD ללא מגבלות קצב או נתונים העוזבים את התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Kroki
30+ ספריות דיאגרמות
להציג PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN, ועוד רבים אחרים מנקודת קצה אחת של API.
פורמטים מרובים של פלט
קבלו דיאגרמות בפורמטים SVG, PNG, PDF, או Base64 — בחרו את הפורמט המתאים לשרשרת הכלים של התיעוד שלכם.
אינטגרציית Pipeline
תואם באופן מלא ל-Asciidoctor, Confluence, GitLab, וכל כלי התומך בתחביר בלוק דיאגרמות Kroki.
ללא קריאות חיצוניות
כל הרינדור מתבצע מקומית ב-VPS שלכם — דיאגרמות ארכיטקטורה ומערכת לעולם לא עוזבות את התשתית שלכם.
API HTTP פשוט
שלחו בקשת POST עם מקור הדיאגרמה או הטמיעו כתובת URL של GET — אין צורך ב-SDK או בספריית לקוח.
למה להריץ את Kroki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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