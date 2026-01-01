Kroki הוא API HTTP מאוחד ליצירת דיאגרמות מתיאורים טקסטואליים. במקום להתקין ולתחזק כלים נפרדים לכל פורמט דיאגרמה, Kroki עוטף למעלה מ-30 ספריות דיאגרמות — כולל PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr, ו-Excalidraw — מאחורי נקודת קצה אחת שמחזירה פלט SVG, PNG או PDF.

אירוח עצמי של Kroki על ה-VPS שלכם מסיר כל תלות בשירותי רינדור ציבוריים, שומר על דיאגרמות ארכיטקטורה רגישות בתוך הרשת שלכם, ומאפשר לכם לשלב יצירת דיאגרמות בצינורות תיעוד, ויקיז, ותהליכי עבודה של CI/CD ללא מגבלות קצב או נתונים העוזבים את התשתית שלכם.