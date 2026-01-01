פרוסו Slink בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמה לשיתוף תמונות באירוח עצמי, עם דגש על פרטיות, הסרת נתוני EXIF אוטומטית ודחיסה הניתנת להגדרה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Slink
Slink היא פלטפורמת שיתוף תמונות באירוח עצמי, הבנויה סביב פרטיות, בעלות ושקיפות. בניגוד למארחי תמונות מסחריים הסורקים העלאות לפרסום, תובעים זכויות רישיון רחבות או מטילים מדיניות תוכן שרירותית, Slink מבטיחה שתשמרו על שליטה מלאה בתוכן הוויזואלי שלכם — המאוחסן מקומית בשרת שלכם ללא גישה של צד שלישי.
אירוח עצמי של Slink על ה-VPS שלכם אומר שהתמונות שלכם לעולם לא עוזבות את התשתית שלכם. הסרת מטא-דאטה אוטומטית של EXIF מסירה קואורדינטות GPS, מידע על מכשיר וחותמות זמן מכל העלאה, ובכך מגנה על הפרטיות כברירת מחדל. עם דחיסה הניתנת להגדרה, תהליכי עבודה של אישור משתמשים ומדיניות סיסמאות, Slink מספקת סביבת שיתוף תמונות מקצועית בתנאים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Slink
הסרת EXIF Metadata
מסיר אוטומטית קואורדינטות GPS, מידע על המכשיר וחתימות זמן מכל תמונה שהועלתה כדי להגן על הפרטיות כברירת מחדל.
דחיסה ניתנת להגדרה
הגדירו איכות דחיסה ומגבלות גודל העלאה כדי לאזן בין נאמנות תמונה ליעילות אחסון עבור מקרה השימוש הספציפי שלכם.
ניהול משתמשים
תהליכי אישור אופציונליים ומדינויות חוזק סיסמאות הניתנות להגדרה מאפשרים לכם לשלוט במי יכול להעלות ולשתף תמונות.
אחסון מקומי
כל התמונות מאוחסנות ישירות ב-VPS שלכם — ללא Cloud Buckets, ללא CDNs של צד שלישי, ללא תלויות חיצוניות עבור התוכן שלכם.
כתובות URL שיתופיות ייחודיות
כל העלאה מקבלת כתובת URL ייחודית לשיתוף פשוט, ומעניקה לנמענים גישה ישירה מבלי לדרוש חשבונות או התקנות אפליקציה.
למה להריץ את Slink על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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