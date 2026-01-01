Slink היא פלטפורמת שיתוף תמונות באירוח עצמי, הבנויה סביב פרטיות, בעלות ושקיפות. בניגוד למארחי תמונות מסחריים הסורקים העלאות לפרסום, תובעים זכויות רישיון רחבות או מטילים מדיניות תוכן שרירותית, Slink מבטיחה שתשמרו על שליטה מלאה בתוכן הוויזואלי שלכם — המאוחסן מקומית בשרת שלכם ללא גישה של צד שלישי.

אירוח עצמי של Slink על ה-VPS שלכם אומר שהתמונות שלכם לעולם לא עוזבות את התשתית שלכם. הסרת מטא-דאטה אוטומטית של EXIF מסירה קואורדינטות GPS, מידע על מכשיר וחותמות זמן מכל העלאה, ובכך מגנה על הפרטיות כברירת מחדל. עם דחיסה הניתנת להגדרה, תהליכי עבודה של אישור משתמשים ומדיניות סיסמאות, Slink מספקת סביבת שיתוף תמונות מקצועית בתנאים שלכם.