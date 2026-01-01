התקינו את MiroTalk בלחיצה אחת.
ועידת וידאו P2P באירוח עצמי עם חדרים ללא הגבלה, שיתוף מסך, וללא צורך בהתקנת אפליקציה למשתתפים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MiroTalk
MiroTalk P2P היא פלטפורמת ועידות וידאו WebRTC באירוח עצמי, שמנתבת מדיה ישירות בין המשתתפים — לא דרך השרת שלכם. מכיוון שזרמי וידאו עוברים מנקודה לנקודה (peer-to-peer), זמן ההשהיה מינימלי ורוחב הפס של ה-VPS שלכם משמש רק לאיתות, גם כאשר מספר חדרים פועלים בו-זמנית. משתתפים מצטרפים מכל דפדפן מודרני באמצעות קישור שניתן לשיתוף, ללא צורך בחשבון, הורדה או תוסף.
בניגוד לשירותי ענן שמתעדים ומעבדים נתוני פגישות בתשתית שלהם, אירוח עצמי של MiroTalk שומר כל שיחה על חומרה שבבעלותכם. חדרים יכולים להיות מוגנים באמצעות סיסמה, הגנת מארח מגבילה יצירת סשנים למשתמשים מורשים, ו-REST API מאפשר לכם לשלב יצירת פגישות באפליקציות שלכם.
פיצ'רים עיקריים של MiroTalk
מדיה עמית לעמית
וידאו ואודיו מוזרמים ישירות בין המשתתפים — לא דרך השרת שלכם — תוך שמירה על השהיה נמוכה ועלויות רוחב פס קרובות לאפס, ללא קשר למספר החדרים הפועלים במקביל.
ללא צורך באפליקציה
משתתפים מצטרפים מכל דפדפן מודרני באמצעות קישור שניתן לשיתוף, ללא צורך ברישום חשבון, הורדה או תוסף דפדפן.
שיתוף מסך והקלטה
שתפו את המסך שלכם או חלון יישום ספציפי, והקליטו סשנים באופן מקומי למכשיר שלכם מבלי לאחסן הקלטות בשרת.
לוח לבן ושיתוף קבצים
שתפו פעולה בזמן אמת על לוח לבן משותף והעבירו קבצים ישירות בין המשתתפים במהלך סשן ללא אחסון חיצוני.
הגנת אחסון
נדרשת סיסמה ליצירת חדרים חדשים, המגבילה את יצירת המפגשים למשתמשים מורשים, תוך שמירה על קישורי הצטרפות למשתתפים פתוחים וללא חיכוך.
REST API והטמעה
צרו חדרים והפיקו אסימוני הצטרפות באופן פרוגרמטי באמצעות REST API מתועד, והטמיעו את ממשק המשתמש של הוועידה בכל אתר אינטרנט כ-iframe.
למה להריץ את MiroTalk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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