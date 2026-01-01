MiroTalk P2P היא פלטפורמת ועידות וידאו WebRTC באירוח עצמי, שמנתבת מדיה ישירות בין המשתתפים — לא דרך השרת שלכם. מכיוון שזרמי וידאו עוברים מנקודה לנקודה (peer-to-peer), זמן ההשהיה מינימלי ורוחב הפס של ה-VPS שלכם משמש רק לאיתות, גם כאשר מספר חדרים פועלים בו-זמנית. משתתפים מצטרפים מכל דפדפן מודרני באמצעות קישור שניתן לשיתוף, ללא צורך בחשבון, הורדה או תוסף.

בניגוד לשירותי ענן שמתעדים ומעבדים נתוני פגישות בתשתית שלהם, אירוח עצמי של MiroTalk שומר כל שיחה על חומרה שבבעלותכם. חדרים יכולים להיות מוגנים באמצעות סיסמה, הגנת מארח מגבילה יצירת סשנים למשתמשים מורשים, ו-REST API מאפשר לכם לשלב יצירת פגישות באפליקציות שלכם.