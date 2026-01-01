עד 69% הנחה עבור Seafile

התקנת Seafile בלחיצה אחת.

פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים באירוח עצמי כחלופה ל-Dropbox.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקנת Seafile בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Seafile

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Seafile

Seafile היא פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים בקוד פתוח ובעלת ביצועים גבוהים, המשמשת מיליוני אנשים ברחבי העולם. טכנולוגיית הסנכרון הייחודית שלה ברמת הבלוקים מספקת העברות קבצים מהירות ויעילות ברוחב פס בין מכשירים, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור צוותים המנהלים ספריות קבצים גדולות. בניגוד לאחסון ענן גנרי, Seafile תוכננה מהיסוד לסנכרון אמין של אוספי קבצים עצומים.

עם הצפנה בצד הלקוח, ניהול גרסאות קבצים, הרשאות תיקיות מדויקות ולקוחות סנכרון מקוריים לכל פלטפורמה, Seafile מספקת ניהול קבצים ברמה ארגונית ללא דמי מנוי או תמחור לפי משתמש. אירוח עצמי שומר את כל הנתונים שלכם בשרת שלכם. תבנית זו כוללת MariaDB לאחסון מטא-דאטה, Memcached לשמירת ביצועים במטמון, וניתוב Traefik HTTPS לגישה מאובטחת.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Seafile

סינכרון ברמת בלוק

סנכרון דלתא מעביר רק בלוקים של קבצים ששונו, ומספק סנכרון מהיר ויעיל ברוחב פס בכל המכשירים המחוברים.

הצפנה מקצה לקצה

ספריות מוצפנות בצד הלקוח מבטיחות שקבצים מוצפנים לפני שהם עוזבים את המכשיר שלכם, ובכך מגינות על נתונים רגישים במנוחה ובמעבר.

ניהול גרסאות קבצים

היסטוריית גרסאות אוטומטית עם שמירה הניתנת להגדרה מאפשרת לשחזר גרסאות קבצים קודמות ולעקוב אחר שינויים לאורך זמן.

קישורי שיתוף מאובטחים

שתפו קבצים ותיקיות באמצעות קישורים עם סיסמאות, תאריכי תפוגה ומגבלות הורדה לשיתוף פעולה חיצוני מבוקר.

לקוחות חוצי פלטפורמות

לקוחות סנכרון מקוריים עבור Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android שומרים על הקבצים שלכם נגישים בכל מכשיר.

למה להריץ את Seafile על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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