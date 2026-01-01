Seafile היא פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים בקוד פתוח ובעלת ביצועים גבוהים, המשמשת מיליוני אנשים ברחבי העולם. טכנולוגיית הסנכרון הייחודית שלה ברמת הבלוקים מספקת העברות קבצים מהירות ויעילות ברוחב פס בין מכשירים, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור צוותים המנהלים ספריות קבצים גדולות. בניגוד לאחסון ענן גנרי, Seafile תוכננה מהיסוד לסנכרון אמין של אוספי קבצים עצומים.

עם הצפנה בצד הלקוח, ניהול גרסאות קבצים, הרשאות תיקיות מדויקות ולקוחות סנכרון מקוריים לכל פלטפורמה, Seafile מספקת ניהול קבצים ברמה ארגונית ללא דמי מנוי או תמחור לפי משתמש. אירוח עצמי שומר את כל הנתונים שלכם בשרת שלכם. תבנית זו כוללת MariaDB לאחסון מטא-דאטה, Memcached לשמירת ביצועים במטמון, וניתוב Traefik HTTPS לגישה מאובטחת.