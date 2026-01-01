התקנת Seafile בלחיצה אחת.
פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים באירוח עצמי כחלופה ל-Dropbox.
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מה אפשר לבנות עם Seafile
Seafile היא פלטפורמת סנכרון ושיתוף קבצים בקוד פתוח ובעלת ביצועים גבוהים, המשמשת מיליוני אנשים ברחבי העולם. טכנולוגיית הסנכרון הייחודית שלה ברמת הבלוקים מספקת העברות קבצים מהירות ויעילות ברוחב פס בין מכשירים, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור צוותים המנהלים ספריות קבצים גדולות. בניגוד לאחסון ענן גנרי, Seafile תוכננה מהיסוד לסנכרון אמין של אוספי קבצים עצומים.
עם הצפנה בצד הלקוח, ניהול גרסאות קבצים, הרשאות תיקיות מדויקות ולקוחות סנכרון מקוריים לכל פלטפורמה, Seafile מספקת ניהול קבצים ברמה ארגונית ללא דמי מנוי או תמחור לפי משתמש. אירוח עצמי שומר את כל הנתונים שלכם בשרת שלכם. תבנית זו כוללת MariaDB לאחסון מטא-דאטה, Memcached לשמירת ביצועים במטמון, וניתוב Traefik HTTPS לגישה מאובטחת.
פיצ'רים עיקריים של Seafile
סינכרון ברמת בלוק
סנכרון דלתא מעביר רק בלוקים של קבצים ששונו, ומספק סנכרון מהיר ויעיל ברוחב פס בכל המכשירים המחוברים.
הצפנה מקצה לקצה
ספריות מוצפנות בצד הלקוח מבטיחות שקבצים מוצפנים לפני שהם עוזבים את המכשיר שלכם, ובכך מגינות על נתונים רגישים במנוחה ובמעבר.
ניהול גרסאות קבצים
היסטוריית גרסאות אוטומטית עם שמירה הניתנת להגדרה מאפשרת לשחזר גרסאות קבצים קודמות ולעקוב אחר שינויים לאורך זמן.
קישורי שיתוף מאובטחים
שתפו קבצים ותיקיות באמצעות קישורים עם סיסמאות, תאריכי תפוגה ומגבלות הורדה לשיתוף פעולה חיצוני מבוקר.
לקוחות חוצי פלטפורמות
לקוחות סנכרון מקוריים עבור Windows, macOS, Linux, iOS ו-Android שומרים על הקבצים שלכם נגישים בכל מכשיר.
למה להריץ את Seafile על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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